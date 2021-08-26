Клопотенко дав рецепт смачнющого тертого пирога, додавши секретний інгредієнт

Ресторатор і переможець МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати домашній тертий пиріг зі смородиновим варенням. Його він зварив сам, додавши секретний інгредієнт.
Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.
Для тіста:
Для начинки:
З'єднайте в сотейнику чорну смородину або будь-які інші ягоди з цукром. Поставте на сильний вогонь на 2-3 хвилини, щоб сік почав виділятися, і цукор став розчинятися.
Не забувайте при цьому постійно помішувати ягоди, щоб вони не підгоріли. Потім зменшіть вогонь до мінімуму і уварюйте масу протягом 15-20 хвилин.
Як перевірити варення на готовність?
Перед початком варіння візьміть тарілку і покладіть в морозилку. Для перевірки варення капніть його на холодну поверхню і нахиляйте з боку в бік. Тримає форму - варення готове, крапля розтікається - проваріть ще деякий час.
Гілочки базиліка дрібно наріжте і відправте в варення за кілька хвилин до готовності. Перемішайте - начинка готова.
Для тіста наріжте кубиками вершкове масло і перекладіть в миску. Нехай воно трохи підтане. Додайте ванільний цукор, сіль і цукор.
За допомогою вінчика збийте масу до повного об'єднання і пишності. Можна використовувати міксер. Введіть яйця по одному і продовжуйте збивати масу до однорідного стану.
Додайте борошно, розпушувач і замісіть м'яке, пластичне тісто. Намагайтеся місити його мінімально, пісочне тісто не любить перегріву від тепла рук.
Відокремте від загальної маси 1/3 тіста, це буде основа для пирога.
Насправді існує два варіанти приготування тертого пирога. Можна використовувати меншу частину в якості основи, а інші 2/3 тесту натерти зверху. Тоді пиріг буде більш пишним. Якщо ж ви хочете зробити пиріг більш тонким і хрустким, то розкачайте 2/3 тіста, а решту меншу частину відправте в морозилку, а потім натріть на тертці. Смак від цього особливо не зміниться.
Оберніть більшу частину тіста харчовою плівкою і приберіть в морозильну камеру на 30 хвилин. Меншу частину тіста також оберніть харчовою плівкою і приберіть в холодильник, щоб воно відпочило, теж на 30 хвилин.
Дістаньте меншу частину тіста з холодильника і розкачайте між двома листами пергаменту в пласт товщиною 3-4 мм. Перенесіть його прямо з нижнім пергаментом на деко і далі формуйте пиріг вже в ньому.
Змастіть основу пирога остиглим варенням. Дістаньте другу частину тіста з морозилки і натріть його поверх варення на крупній тертці.
Відправте в духовку з температурою 180 градусів на 25-30 хвилин. Пиріг повинен добре підрум'янитися. Готовому пирогу дайте трохи охолонути і наріжте порційними шматочками.
Раньше кулінар також поділився рецептом шарлотки з яблуками, з приготуванням якої впорається навіть початківець.
Також ми писали, як приготувати смачну лазанью з куркою.