Клопотенко дал рецепт вкуснейшего тертого пирога, добавив секретный ингредиент

Ингредиенты для тертого пирога:

Для теста:

Мука пшеничная - 420 г

Масло - 200 г

Сахар - 250 г

Сахар ванильный - 10 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 10 г

Соль - 1 щепотка

Для начинки:

Черная смородина (свежая или замороженная) - 400 г

Сахар - 200 г

Фиолетовый базилик - 5 веточек (это и есть тот самый секретный ингредиент)

Пошаговое приготовление пирога

Соедините в сотейнике черную смородину или любые другие ягоды с сахаром. Поставьте на сильный огонь на 2-3 минуты, чтобы сок начал выделяться, и сахар стал растворяться.

Не забывайте при этом постоянно помешивать ягоды, чтобы они не подгорели. Затем убавьте огонь до минимума и уваривайте массу в течение 15-20 минут.

Как проверить варенье на готовность?

Перед началом варки возьмите тарелку и положите в морозилку. Для проверки варенья капните его на холодную поверхность и наклоняйте из стороны в сторону. Держит форму - варенье готово, капля растекается - проварите еще некоторое время.

Веточки базилика мелко нарежьте и отправьте в варенье за несколько минут до готовности. Перемешайте - начинка готова.

Для теста нарежьте кубиками сливочное масло и переложите в миску. Пусть оно немного подтает. Добавьте ванильный сахар, соль и сахар.

С помощью венчика взбейте массу до полного объединения и пышности. Можно использовать миксер. Введите яйца по одному и продолжайте взбивать массу до однородного состояния.

Добавьте муку, разрыхлитель и замесите мягкое, пластичное тесто. Старайтесь месить его минимально, песочное тесто не любит перегрева от тепла рук.

Отделите от общей массы 1/3 теста, это будет основа для пирога.

На самом деле существует два варианта приготовления тертого пирога. Можно использовать меньшую часть в качестве основы, а остальные 2/3 теста натереть сверху. Тогда пирог будет более пышным. Если же вы хотите сделать пирог более тонким и хрустящим, то раскатайте 2/3 теста, а оставшуюся меньшую часть отправьте в морозилку, а потом натрите на терке. Вкус от этого особо не изменится.

Оберните большую часть теста пищевой пленкой и уберите в морозильную камеру на 30 минут. Меньшую часть теста также оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник, чтобы оно отдохнуло, тоже на 30 минут.

Достаньте меньшую часть теста из холодильника и раскатайте между двумя листами пергамента в пласт толщиной 3-4 мм. Перенесите его прямо с нижним пергаментом на противень и дальше формируйте пирог уже в нем.

Смажьте основу пирога остывшим вареньем. Достаньте вторую часть теста из морозилки и натрите его поверх варенья на крупной терке.

Отправьте в духовку с температурой 180 градусов на 25-30 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться. Готовому пирогу дайте немного остыть и нарежьте порционными кусочками.