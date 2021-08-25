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Кулінар поділився "швидким" рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

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Середа 25 серпня 2021 11:51
Кулінар поділився "швидким" рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець! Фото: кулінар поділився "швидким" рецептом шарлотки з яблуками
Автор: Світлана Мащенко

Кулінар Сергій Джуренко розповів, як швидко приготувати шарлотку з яблуками за класичним рецептом. Цей пиріг дуже простий і неймовірно смачний. По суті він складається з яєць, борошна, цукру і, звичайно ж, яблук.

Рецептом Сергій поділився на своєму особистому сайті.

Інгредієнти для шарлотки c яблуками:

  • Яблука, кисло-солодкі - 1 кг
  • Яйця - 8 шт.
  • Цукор - 2 склянки
  • Ванілін - 2 г
  • Борошно - 2 склянки - 260 г
  • Рослинна олія

Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Покрокове приготування пирога

Яйця вбийте в глибокий посуд, додайте цукор і ванілін. Збивайте суміш міксером близько семи хвилин. Збивати потрібно досить довго, поки не вийде густа і щільна піна, майже білого кольору, а цукор повністю розчиниться.

Додайте просіяне борошно. Міксером перемішайте все до отримання однорідної маси.

Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Яблука очистіть від шкірки c серединок, поріжте на тонкі часточки.

Форму для випічки змастіть рослинною олією, всипте в неї трохи борошна, розподіліть борошно по дну і стінкам.

Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Половину фруктів розкладіть на дно форми в один шар. Розподіліть по всій площі, відразу ж залийте яблука рідким тістом.

Зверху на тісто викладіть другу половину яблук. Щоб пиріг виглядав красиво, можна викласти часточки фруктів фігурно.

Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Поставте форму з тістом в нагріту до 180 градусів духовку. Випікай в духовці поки скоринка не стане рум'яною. Зазвичай це близько однієї години, максимум 1,5 години.

Посипте шарлотку цукровою пудрою, ріжте і подавайте, коли вона трохи охолоне. Дуже смачно з теплим молоком або вишневим компотом.

Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!Кулінар поділився &quot;швидким&quot; рецептом шарлотки з яблуками: впорається навіть початківець!

Раніше Сергій також розповів, як приготувати смачну лазанью з куркою.

Також кулінар дав рецепт унікального торта з кабачків.

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