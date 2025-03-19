Клип Насти Каменских номинировали на престижную европейскую музыкальную премию (видео)

Видео "MOLOKO", которое создавалось украинской компанией Nice2CU вместе с режиссером Лизой Рудой, было номинировано в категории Best art direction.

Вместе с украинской артисткой в номинацию попали Luis Fonsi, Tate McRae, Nina Chuba и другие артисты мирового уровня.

"MOLOKO" - дуэтный трек с известным исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way.

"Для меня чрезвычайно важно, где бы я ни была, показывать миру работу украинских талантов. 3 самого начала моей работы на международном рынке в 2017 году я стремилась привлекать украинские команды, которые верят в свое дело и вкладывают в него свое сердце. Именно эти люди помогли создать не просто клип, а настоящее путешествие в фантастический мир, где можно забыть о проблемах и просто наслаждаться моментом", - написала исполнительница.

"Я горжусь, что творчество украинцев звучит во всем мире, и мы с каждым проектом делаем еще один шаг вперед", - добавила она.

К слову, Berlin Music Awards - независимая музыкальная премия, отмечающая артистов, продюсеров и другие творческие команды, которые влияют на современную музыкальную сцену.

Премия охватывает множество жанров, от электронной музыки до альтернативного рока, и сосредотачивается на новых артистах.

Награждения проходят ежегодно в Берлине. В состав жюри входят известные музыкальные эксперты, продюсеры и журналисты.

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