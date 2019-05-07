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Клінічна картина: Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет

STYLERЖиття    07.05.2019 - 09:23
Клінічна картина: Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун поділилася важливими рекомендаціями

Уляна Супрун розповіла про страшні наслідки цукрового діабету, який, за словами експерта, має багато нюансів і різні причини: спадковість, спосіб життя, аутоімунні захворювання. Про це в. о. міністра охорони здоров'я розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Експерт стверджує, що рівень глюкози в крові повинен бути відносно постійним. Надлишок глюкози небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока і навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій. Тому в нашому тілі діє система інсулін-глюкагон, щоб підтримувати необхідний рівень глюкози. А от порушення балансу цієї системи може викликати цукровий діабет.

Далі Супрун розповіла, як виявляється діабет 1 типу. Вона зазначила, що це аутоімунна хвороба, коли клітини імунної системи атакують бета-клітини підшлункової залози. Так розвивається нестача інсуліну, і людині необхідно одержувати цей гормон ззовні.

"Діабет 1 типу виникає в дитинстві, хоча не завжди його діагностують відразу. У більшості випадків не супроводжується набором ваги. При ньому буває високий рівень кетонів у крові, вимагає ін'єкцій інсуліну для контролю рівня цукру", - зазначає Супрун.

Клінічна картина: Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

А ось діабет 2 типу часто діагностують після 30. У хворих на діабет 2 типу нерідко буває надмірна вага, високий тиск і порушений баланс холестерину. Діагноз можна встановити на підставі аналізу крові та тесту на чутливість до глюкози.

Далі експерт додала, що виділяють діабет типу 1,5, або латентний автоімунний діабет дорослих і діабет 3 типу, при якому зростає ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера.

Щоб уберегтися від хвороби Супрун рекомендує:

  • Підтримувати здорову вагу.Талія обов'язково повинна бути менше стегна.
  • Правильне харчування без споживання їжі з високим вмістом цукру. Тобто краще віддавати перевагу овочам, фруктам, ягодам, ніж солодощам.
  • Не палити. У курців на 30-40% частіше розвивається діабет 2 типу, ніж у людей, які не курять.
  • Регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ.

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