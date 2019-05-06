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До чого можуть призвести укуси комах: Комаровський шокував заявою

STYLERЖиття    06.05.2019 - 21:48
До чого можуть призвести укуси комах: Комаровський шокував заявою
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський розповів, як діяти, якщо вкусила комаха

Євген Комаровський розповів про шокуючі наслідки, до яких може призвести укус комахи. Також доктор поділився в Instagram рекомендаціями, дотримання яких допоможе уникнути неприємностей.

За словами Комаровського, реагуючи на укуси комах, слід враховувати дві можливі ситуації:

  1. Реакція організму - відповідь на дію отрути комахи.
  2. У людини має місце алергія, тобто підвищена чутливість до одного з компонентів отрути конкретної комахи.

При відсутності алергії - ситуація цілком керована, і не настільки небезпечна. Однак, в будь-якому випадку, після укусу бажано прикласти щось холодне, а в подальшому скористатися протиалергічні мазями.

До чого можуть призвести укуси комах: Комаровський шокував заявоюЄвген Комаровський (Колаж РБК-Україна)

"Якщо ж є алергія - без медичної допомоги обійтися буває складно. Принаймні, якщо у близьких родичів, або у цієї дитини були виражені реакції на укуси", - прокоментував Комаровський.

Також експерт відзначив, що батькам варто ретельніше готуватися перед поїздкою на природу і покласти в аптечку все необхідне, щоб в разі чого була можливість допомогти дитині.

Раніше, доктор Комаровський розповів, що робити у випадку алергії на тварин. Також доктор розвінчав поширений міф, який найчастіше можна почути щодо даного захворювання.

Ми писали про те, що Євген Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розвіяв популярні міфи про дезінфекцію води.

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