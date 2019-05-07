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Клиническая картина: Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 09:23
Клиническая картина: Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Супрун поделилась важными рекомендациями

Уляна Супрун рассказала о жутких последствиях сахарного диабета, который, по словам эксперта, имеет много нюансов и различные причины: наследственность, образ жизни, аутоиммунную болезнь. Об этом и.о. министра здравоохранения рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным. Избыток глюкозы опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций. Поэтому в нашем теле действует система инсулин-глюкагон, чтобы поддерживать необходимый уровень глюкозы. А вот нарушение баланса этой системы может вызвать сахарный диабет.

Далее Супрун рассказала, как проявляется диабет 1 типа. Она отметила, что это аутоиммунная болезнь, когда клетки иммунной системы атакуют бета-клетки поджелудочной железы. Так развивается нехватка инсулина, и человеку необходимо получать этот гормон извне.

"Диабет 1 типа возникает в детстве, хотя не всегда его диагностируют сразу. В большинстве случаев не сопровождается набором веса. При нем бывает высокий уровень кетонов в крови, требует инъекций инсулина для контроля уровня сахара", - отмечает Супрун.

Клиническая картина: Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет

Скриншот: (facebook.com/ulanasuprun)

А вот диабет 2 типа часто диагностируют после 30. У больных диабетом 2 типа часто бывает избыточный вес, высокое давление и нарушен баланс холестерина. Диагноз можно установить на основании анализа крови и теста на чувствительность к глюкозе.

Далее эксперт добавила, что выделяют диабет типа 1,5, или латентный аутоиммунный диабет взрослых и диабет 3 типа, при котором возрастает вероятность развития болезни Альцгеймера. 

Чтобы уберечься от болезни Супрун рекомендует:

  • Поддерживать здоровый вес.Талия обязательно должна быть меньше бедра.
  • Правильное питание без потребление пищи с высоким содержанием сахара. То есть лучше отдавать предпочтение овощам, фруктам, ягодам, нежели сладостям.
  • Не курить. У курильщиков на 30-40% чаще развивается диабет 2 типа, чем у людей, которые не курят.
  • Регулярно посещайте своего семейного врача.

Напомним, что Супрун "разнесла" блогеров, пропагандирующих ЗОЖ.

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