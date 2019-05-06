Знижує ризик ранньої смерті: українцям розповіли про чудо-напій

Колаж РБК-Україна

Експерти повідомили, що допоможе дожити до 99 років

Чудо напоєм, який допомагає знизити ймовірність передчасної смерті, на думку вчених, є вино. Про це повідомив інформаційний портал Independent.

Дослідники вивчили дані обстеження здоров'я 333 тисяч дорослих американців, спостерігаючи за ними близько восьми років. Таким чином, експерти вирішили вивчити, як ставлення американців до вживання алкоголю вплинуло на їх шанси довше прожити.

Фото: (pixabay.com)

За висновком дослідників, в порівнянні з людьми, які ніколи раніше не вживали спиртного, помірно питущі були менш схильні до ризику померти від серцевих захворювань.

Однак, важливо пам'ятати, що слід пити алкоголь в помірних дозах. Оскільки надмірне вживання спиртних напоїв уже не несе ніякої користі, викликаючи захворювання печінки, серця і деяких видів раку.

Нагадаємо, що Супрун "рознесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ. Наголошується, що вченими був проведений аналіз, в ході якого з'ясувалося, що тільки в одному з дев'яти блогів інформація була науково обґрунтованою та відповідала критеріям провідних організацій в області здорового харчування.

Також експерт розвіяла популярні міфи про алкоголь. В. о. глави Моз України опублікувала науково обґрунтовані факти про необоротні наслідки вживання спиртних напоїв.