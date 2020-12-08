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Вчені придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива і чіпсів

Вівторок 08 грудня 2020 08:23
Вчені придумали, як побороти зміни клімату за допомогою пива і чіпсів
Вчені придумали спосіб боротьби з викидами в атмосферу за допомогою чіпсів і пива (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Британії придумали нову технологію, яка допоможе боротися зі змінами клімату. В процесі виготовлення чипсів і пива буде проводитися добриво для аграріїв, але при цьому не буде шкідливих викидів в атмосферу.

Як повідомляє видання ВПС, виробник картопляних чипсів Walkers збирається запустити нову технологію і скоротити викиди вуглекислого газу на 70%. За цією технологією СО2 від процесу бродіння пива будуть змішувати з картопляними відходами, і ця суміш стане мінеральним добривом в аграрній сфері. Добриво будуть застосовувати на полях, де вирощують картоплю.

Сенс в тому, що виробництво добрив теж супроводжується великими викидами СО2 і нова технологія дозволить зробити екологічно чистими відразу три процеси. Суміш пива та чипсів зробить подвійну роботу – збере всі шкідливі гази й від бродіння, і від виробництва добрива.

Як повідомляє видання, виробник чипсів вже використовує систему метанового бродіння, завдяки якій бактерії харчуються картопляними відходами та виробляють газ. Його збирають і спалюють у процесі обжарювання чипсів, а це дозволяє не використовувати для виготовлення викопне паливо. Після бродіння залишається картопляна маса, яку будуть змішувати з відходами пивного бродіння.

Компанія, яка займається розробкою цієї технології, вже працює і над іншими проєктами, які використовуються у виробництві пального, полімерів, добрив і будівельних матеріалів.

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