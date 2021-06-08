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Кліматолог розповіла, як глобальне потепління вплине на Україну: взимку не будемо ходити в шортах

Автор: Людмила Жукова

Глобальне потепління несуттєво вплинуло на клімат України, бо температура підвищується всього на один градус.

Про це в ефірі "Апостроф" розповіла експерт з кліматичної політики Євгенія Засядько.

"Ще кілька років тому використовувався цей термін, оскільки температура зростає. Зараз вона вже виросла приблизно на 1 градус відносно 1980-х років. З одного боку, це виглядає не дуже істотно, але ми можемо згадати про організм людини. Коли у нас всього лише на 1 градус підвищується температура, ми вже себе почуваємо некомфортно. Можна провести аналогію з планетою", - сказала вона.

Кліматолог зазначає, що не всі правильно розуміють термін глобальне потепління, мовляв, багато хто думає, що це означає жарку зиму і, що ми будемо ходити в шортах.

Для людей ввели спеціальний термін "кліматична криза", щоб не вводити їх в оману.

"Це якраз показує, що відбуваються кліматичні зміни. Насправді це не означає, що на 1 градус температура зросла в усьому світі. Де вона виросла більше, десь, можливо, навіть впала", - зазначила експерт.

До слова, в Україні температура повітря швидше піднімається, ніж на інших територіях, зазначила експерт.

"У нас приблизно втричі швидше температура зростає, але це не означає, що у нас буде тепліше, ніж у попередні роки. У нас відбувається розбалансування, яке не виключає холодних періодів. Синоптики і метеорологи говорять про те, що холодна температура у нас взимку нікуди не зникне. До -20 буде", - сказала вона.

Як ми раніше писали, синоптик розповів, чому українцям " світить "до + 40 влітку.

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