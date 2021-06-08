Климатолог рассказала, как глобальное потепление повлияет на Украину: зимой не будем ходить в шортах

"Еще несколько лет назад использовался этот термин, поскольку температура растет. Сейчас она уже выросла примерно на 1 градус относительно 1980-х годов. С одной стороны, это выглядит не очень существенно, но мы можем вспомнить об организме человека. Когда у нас всего лишь на 1 градус повышается температура, мы уже себя чувствуем некомфортно. Можно провести аналогию с планетой", - сказала она.

Климатолог отмечает, что не все правильно понимают термин глобальное потепление, мол, многие думают, что это означает жаркую зиму и, что мы будем ходить в шортах.

Для людей ввели специальный термин "климатический кризис", чтобы не вводить их в заблуждение.

"Это как раз показывает, что происходят климатические изменения. На самом деле это не означает, что на 1 градус температура выросла во всем мире. Где она выросла больше, где-то, возможно, даже упала", - отметила эксперт.

К слову, в Украине температура воздуха быстрее поднимается, чем на других территориях, отметила эксперт.

"У нас примерно втрое быстрее температура растет, но это не значит, что у нас будет теплее, чем в предыдущие годы. У нас происходит разбалансировка, которая не исключает холодных периодов. Синоптики и метеорологи говорят о том, что холодная температура у нас зимой никуда не исчезнет. До -20 будет", - сказала она.