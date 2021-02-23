Весна розпочнеться з снігопадів і морозів: синоптики показали нові карти

Погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів. Очікується одна хвиля похолодання вже найближчими днями, а друга настане у перші дні березня. Також в більшості областей синоптики прогнозують сильні снігопади.

На сході України вже з вівторка, 23 лютого, зайде холодна маса і температура знизиться в нічні години до -16 -15 градусів, вдень очікується від -7 до -5 градусів. Після 25 лютого потеплішає до +8 градусів, але синоптики прогнозують сніг, сніг з дощем і дощі. Березень почнеться з похолодання і снігопадів. 1-3 березня буде йти сніг, а 4 березня нічна температура знову знизиться до -13 -11 градусів вночі та -5 -3 градусів вдень.

Карта погоди у Харкові

У південних областях очікується зниження температури та мокрий сніг 24-25 лютого. Потім знову потеплішає і вигляне сонце. На початку березня очікується зниження температури до -4 градусів вночі, вдень від +1 до +3 градусів. Можливі дощі.

Карта погоди в Одесі

На півночі з 23 лютого погодні умови сильно погіршаться. Холодний циклон принесе до -12 градусів вночі та сильні снігопади. З 25 лютого знову потеплішає, але йтиме мокрий сніг та сніг з дощем. Березень почнеться з похолодання вночі до -4 градусів, а з 4 березня температура в нічні години знизиться до -10 -8 градусів, вдень очікується від -4 до -1 градуса.

Карта погоди в Чернігові

У західних областях в останній тиждень лютого очікується до +9 градусів вдень, вночі від 0 до +2 градусів. З 26 лютого буде йти сніг, мокрий сніг та сніг з дощем. Березень почнеться з теплої погоди, але з дощами. А після 4 березня температура знизиться до -7 -5 градусів вночі, а вдень очікується від +1 до +3 градусів.

Карта погоди у Львові

В Києві найближчі ночі будуть холодними, до -7 градусів, очікується мокрий сніг та сніг з дощем. З 25 лютого знову потеплішає, але очікується багато опадів. Перші дні березня будуть з дощами, вночі до -3 градусів, вдень від +2 до +6 градусів. Після 4 березня прийде нова хвиля холоду, очікується вночі до -9 градусів, вдень від -2 до -1 градуса.

Карта погоди в Києві