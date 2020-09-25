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Клімат сильно зміниться: учені попередили про небезпеку через глобальне потепління

П'ятниця 25 вересня 2020 10:58
Клімат сильно зміниться: учені попередили про небезпеку через глобальне потепління
Учені попередили про небезпеку через клімат (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Вчені попередили про розвиток негативного сценарію щодо клімату на планеті

Вчені створили нову візуалізацію наслідків змін клімату і повідомили, що до 2100 року вся планета стане дуже спекотною.

Експерти оцінили серйозність сценаріїв зміни клімату та закликали бізнес-лідерів і уряди країн прискорити прийняття рішень для запобігання негативних сценаріїв. Про це йшлося на четвертому Саміті по впливу на сталий розвиток Всесвітнього економічного форуму, пише Zn.ua.

Як відзначають вчені, до 2100 року температура повітря на планеті сильно зросте, тривалість теплих періодів збільшиться, а це призведе до міграції сотень мільярдів людей. Основні причини – збільшення викидів, значне збільшення площі лісів, які охоплені пожежами, дефіцит вологи. Для аналізу були використані дані лабораторії Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post і супутників NASA.

Клімат сильно зміниться: учені попередили про небезпеку через глобальне потеплінняКлімат сильно зміниться: учені попередили про небезпеку через глобальне потепління

До 2010 року планету накриють високі температури

Як показує модель даних, до 2100 року на планеті варто очікувати:

  • Підвищення середньої температури в червні-серпні до 38 градусів у багатьох регіонах світу.
  • В Індії тривалість спекотного періоду з середньодобовою температурою +32 градуси збільшиться з шести до восьми місяців.
  • В штаті Аризона (місто Фенікс) майже 200 днів у році температура буде становити в середньому +32 градуси.
  • У Південній Європі середня температура повітря з червня по серпень складе +30 градусів.
  • В Камбоджі, Малайзії, В'єтнамі та Індонезії з червня по серпень температура перевищуватиме +30 градусів.
  • Частина США (Маямі та Форт-Лодердейл у Флориді) буде затоплена через підвищення рівня моря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA зробили заяву про глобальне потепління.

А також ми розповідали про те, що зміни клімату в Україні стали смертельно небезпечні.

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