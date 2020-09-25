Клімат сильно зміниться: учені попередили про небезпеку через глобальне потепління

Вчені попередили про розвиток негативного сценарію щодо клімату на планеті
Вчені створили нову візуалізацію наслідків змін клімату і повідомили, що до 2100 року вся планета стане дуже спекотною.
Експерти оцінили серйозність сценаріїв зміни клімату та закликали бізнес-лідерів і уряди країн прискорити прийняття рішень для запобігання негативних сценаріїв. Про це йшлося на четвертому Саміті по впливу на сталий розвиток Всесвітнього економічного форуму, пише Zn.ua.
Як відзначають вчені, до 2100 року температура повітря на планеті сильно зросте, тривалість теплих періодів збільшиться, а це призведе до міграції сотень мільярдів людей. Основні причини – збільшення викидів, значне збільшення площі лісів, які охоплені пожежами, дефіцит вологи. Для аналізу були використані дані лабораторії Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post і супутників NASA.
До 2010 року планету накриють високі температури
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA зробили заяву про глобальне потепління.
А також ми розповідали про те, що зміни клімату в Україні стали смертельно небезпечні.