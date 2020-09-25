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Климат сильно изменится: ученые предупредили об опасности из-за глобального потепления

Пятница 25 сентября 2020 10:58
Климат сильно изменится: ученые предупредили об опасности из-за глобального потепления
Ученые предупредили об опасности из-за климата (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Ученые предупредили о развитии негативного сценария в отношении климата на планете

Ученые создали новую визуализацию последствий изменений климата и сообщили, что к 2100 году вся планета станет очень жаркой.

Эксперты оценили серьезность сценариев изменения климата и призвали бизнес-лидеров и правительства стран ускорить принятие решений для предотвращения негативных сценариев. Об этом говорилось на четвертом Саммите по воздействию на устойчивое развитие Всемирного экономического форума, пишет Zn.ua.

Как отмечают ученые, к 2100 году температура воздуха на планете сильно возрастет, продолжительность теплых периодов увеличится, а это приведет к миграции сотен миллиардов людей. Основные причины – увеличение выбросов, значительное увеличение площади лесов, которые охвачены пожарами, дефицит влаги. Для анализа были использованы данные лаборатории Climate Impact Lab, Climate Central, Washington Post и спутников NASA.

Климат сильно изменится: ученые предупредили об опасности из-за глобального потепленияКлимат сильно изменится: ученые предупредили об опасности из-за глобального потепления

К 2010 году планету накроют высокие температуры

Как показывает модель данных, к 2100 году на планете стоит ожидать:

  • Повышение средней температуры в июне-августе до 38 градусов во многих регионах мира.
  • В Индии продолжительность жаркого периода со среднесуточной температурой в +32 градуса увеличится с шести до восьми месяцев.
  • В штате Аризона (город Феникс) почти 200 дней в году температура будет составлять в среднем +32 градуса.
  • В Южной Европе средняя температура воздуха с июня по август составит +30 градусов.
  • В Камбодже, Малайзии, Вьетнаме и Индонезии с июня по август температура будет превышать +30 градусов.
  • Часть США (Майами и Форт-Лодердейл во Флориде) будет затоплена из-за повышения уровня моря.

Напомним, ранее мы писали о том, что в NASA сделали заявление о глобальном потеплении.

А также мы рассказывали о том, что изменения климата в Украине стали смертельно опасны.

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