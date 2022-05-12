Українців застерегли про фейковий чат-бот для вимушених переселенців

В Україні масово поширюють фейковий чат-бот Є-підтримки в Telegram. Вимушених переселенців попередили про шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Зазначається, що в Telegram поширюються повідомлення з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО. Вимушених переселенців закликають перейти в чат-бот "Epitrumka_bot" для отримання державної допомоги. Чат-бот видає посилання на фейкову сторінку "ПриватБанку".

Українців закликають не довіряти сумнівним ресурсам та не надавати особисту інформацію.

Нагадаємо, що для оформлення довідки переселенця варто звернутися до відповідних адміністративних органів. З недавніх пір можна подати заяву і обрати карту для виплат через додаток "Дія".