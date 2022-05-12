ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців застерегли про фейковий чат-бот для вимушених переселенців

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 травня 2022 14:50
Українців застерегли про фейковий чат-бот для вимушених переселенців Фото: українців затерегли від шахраїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні масово поширюють фейковий чат-бот Є-підтримки в Telegram. Вимушених переселенців попередили про шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Зазначається, що в Telegram поширюються повідомлення з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО. Вимушених переселенців закликають перейти в чат-бот "Epitrumka_bot" для отримання державної допомоги. Чат-бот видає посилання на фейкову сторінку "ПриватБанку".

Українців закликають не довіряти сумнівним ресурсам та не надавати особисту інформацію.

Нагадаємо, що для оформлення довідки переселенця варто звернутися до відповідних адміністративних органів. З недавніх пір можна подати заяву і обрати карту для виплат через додаток "Дія".

Нагадаємо, в Україні нещодавно заблокували фішингові сайти, через які зловмисники викрадали дані водійських посвідчень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема Telegram Переселенці з Донбасу
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область