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Клиенты "Новой почты" не могут отправить и получить посылки: что случилось

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 10:10
Клиенты "Новой почты" не могут отправить и получить посылки: что случилось Фото: На Новой почте произошел сбой в системе (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Клиенты Новой почты утром 18 мая столкнулись с проблемой - нельзя отправить посылку в отделениях и не работает приложение. Когда заходишь в приложение через приложение и сайт - выдает ошибку.

Что случилось с Новой почтой - читайте в материале Styler.

В Новой почте произошел сбой

Так, клиенты сервиса не могут зайти в приложение, и даже на сайт в личный кабинет.

Клиенты &quot;Новой почты&quot; не могут отправить и получить посылки: что случилосьСкриншот с сайта novaposhta.ua

Styler связался с пресс-службой Новой почты и там ответили, что произошел технический сбой.

"Доброе утро! К сожалению, у нас произошел технический сбой, и не все сервисы работают. Обещаем в кратчайшие сроки возобновить работу системы", - сказано в сообщении.

Интересно, что в соцсетях предприятия пока ничего об этом не сказано.

Причина сбоя в Новой почте

Как сообщают в "Підслухано в ІТ", причиной взлома стало фишинговое письмо корпоративной Gmail-почты и системы.

"В сортировочные центры выводят все изменения. Оценок и прогнозов никто не дает", - сообщают там.

Кроме того, этот же источник сообщает, что, похоже, 18 мая отделения "Новой почты" будут работать в ручном режиме.

Как мы ранее писали, "Укрпочта" обновила одну из важных услуг.

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