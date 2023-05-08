ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрпочта" обновила одну из важных услуг

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 мая 2023 11:37
"Укрпочта" обновила одну из важных услуг Фото: "Укрпочта" будет брать по 50 гривен за переадресацию отправлений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" обновила сервис переадресации отправлений. Услуга доступна для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы" и стоит 50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Услуга оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки. "В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель", - отметили в пресс-службе.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте "Укрпочты" в разделе Услуги/Переадресация отправки

Для подачи заявки необходимо ввести трек-номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.

Напомним, оператор почтовой связи "Новая почта" сделала бесплатной услугу переадресации в черте города. Раньше за это приходилось платить почти столько же, сколько за доставку из другого города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта укрпошта
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне