"Укрпочта" обновила одну из важных услуг

"Укрпочта" обновила сервис переадресации отправлений. Услуга доступна для отправки "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта Документы" и стоит 50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Услуга оплачивается при получении отправки в отделении конечной доставки посылки. "В будущем будет доработана опция оплаты стоимости переадресации онлайн на сайте Укрпочты, и тогда это может делать не только получатель, но и отправитель", - отметили в пресс-службе.

Подать заявление на переадресацию можно на сайте "Укрпочты" в разделе Услуги/Переадресация отправки

Для подачи заявки необходимо ввести трек-номер отправки, индекс отделения для переадресации и номер телефона получателя почтовой отправки.