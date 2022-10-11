RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко сделал важное заявление о веерных отключениях и отопительном сезоне в Киеве

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

После российских массированных ракетных обстрелов Украины в ряде городов, в том числе в Киеве, было решено ввести график аварийных отключений из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В столице 11 октября такие меры решили не принимать.

Об этом 11 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.

Также градоначальник добавил, что на сегодняшний день в столице не планируют никаких изменений относительно начала отопительного сезона.

Веерных отключений 11 октября не будет

Кличко отметил, что вчера, в понедельник, в Киеве временные отключения света были по причине повреждений систем электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

"Мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений не будет", - заявил он.

Мэр добавил, если такие случаи отключений снова будут случаться, то киевляне могут получить информацию на официальном портале Киева (сайте Киевсовера и КГГА - kyivcity.gov.ua).

В пресс-службе КГГА подтверждают, что в столице ситуация с электроснабжением стабилизирована, и сегодня в городе не применяют аварийные отключения электроэнергии.

"Аварийно-спасательные службы Киева работают круглосуточно в усиленном режиме. Однако в случае необходимости балансирования энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - говорится в публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве изменили график отключений электроэнергии по районам

Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры:

  • медицинских учреждений,
  • предприятий жизнеобеспечения города.

Начало отопительного сезона в Киеве

Что касается старта отопительного сезона в столице, то Кличко напомнил, что 7 октября начали подключать к теплу учреждения (по индивидуальным заявкам их руководителей) социальной сферы:

  • больницы,
  • школы,
  • сады,
  • другие учреждения этой сферы.

"На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Что касается всех других (бытовых потребителей), мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению", - сказал глава КГГА.

Вместе с тем Кличко рекомендует киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, подготовить теплые вещи.

"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", - отметил мэр столицы.

Напомним, в Украине веерные отключения электроэнергии планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

Ранее мы рассказывали, как подготовиться к аварийным отключениям света после вражеских ударов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоВеерные отключения