Кличко нагородив киян-олімпійців

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами - призерами ХХХІІ Олімпіади в Токіо та нагородив спортсменів і тренерів. П’ятеро спортсменів та 7 тренерів отримали грошову винагороду, а двоє бронзових призерів - також відзнаку Київського міського голови "Знак Пошани".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Віталія Кличка.

Міська влада виділила на матеріальну підтримку олімпійців та їхніх тренерів 3 млн 150 тис. грн. А незабаром грошову винагороду отримають також кияни-паралімпійці.

Віталій Кличко подякував спортсменам за відданість спорту та силу волі. А також за нову сторінку в історії олімпійського руху, в яку тепер назавжди вписані їхні імена.

"Кожна олімпійська нагорода - це свідчення вашого таланту, працездатності та волі до перемоги, - сказав Кличко. - Ми спостерігали за майстерним виступом Ігоря Рейзліна, який завоював першу в історії незалежної України олімпійську медаль в індивідуальній чоловічій шпазі. Ми всі разом аплодували Дар’ї Білодід, яка на останній хвилині поєдинку пішла в наступ та перемогла, завоювавши бронзову нагороду Олімпіади. Так, всі хвилювання вже в спогадах, але кожного разу, коли синьо-жовтий прапор здіймався над олімпійськими аренами Токіо, ми відчували гордість за вас і за Україну. Ще раз дякую за вашу відданість спорту і силу волі! Бажаю вам миру, здоров’я та оптимізму, завжди блискучої форми та нових яскравих перемог!" - звернувся до спортсменів Віталій Кличко.

За третє місце на Олімпіаді спортсмени отримали від міста 500 тис. грн, за четверте - 400 тис. грн, п’яте - 300 тис. грн, за шосте місце - 200 тис.грн. Тренери олімпійців отримали від 75 до 325 тис. грн грошової винагороди.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, який брав участь у зустрічі в Київській мерії, в свою чергу, висловив подяку Віталію Кличку за підтримку спортсменів та спорту.

"19 медалей - це, справді, гарний виступ наших олімпійців. Ми пишаємося їхніми досягненнями. Дуже важливо гідно оцінювати працю спортсменів. І я хотів би подякувати Віталію Кличку за сьогоднішню зустріч і за високу оцінку заслуг наших спортсменів", - сказав Бубка.

Усього в складі української збірної було 38 киян-олімпійців. Нагороди від Віталія Кличка отримали Ігор Рейзлін (фехтування), Дар’я Білодід (дзюдо), Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту), Яків Хаммо (дзюдо) та Любов Басова (велоспорт-трек).