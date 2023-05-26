Кличко показал, каким будет новый пешеходный мост в Киеве: впечатляющее видео
В Киеве в скором времени планируют построить новый мост, который соединит парк "Наталка" и набережную с островом Оболонским. Именно туда будет вести новое строение.
Как будет выглядеть новое архитектурное сооружение показал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Что известно о новом мосте на Оболони
Так, в Оболонском районе Киева создадут новую рекреационную зону, которую так ждут киевляне.
Она соединит парк Наталка, набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый пешеходный мост. В рамках обустройства зоны рядом на ул. Приречной, сделают паркинг. Он будет служить для безопасности и для комфорта посетителей.
"Его подземная часть будет укрыта во время воздушных тревог. А наземная – спортивной зоной отдыха", - отметил Кличко.
Так будет выглядеть мост ночью (фото: kyivcity.gov.ua)
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Раньше мы делились визуализацией того, как Киев выглядел бы без авто и билбордов на набережной Днепра.