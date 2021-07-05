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Кличко натякнув на можливе відновлення кар'єри боксера: "слідкуйте за нами"

Автор: Styler

Володимир Кличко раптово натякнув на можливе відновлення кар'єри боксера.

Принаймні, такий висновок напрошується після повідомлення екс-чемпіона світу у важкій вазі, яке він опублікував у своєму Instagram.

Так, коментуючи поразку збірної України в 1/4 фіналу Євро 2020 від англійців, Кличко в тому числі звернувся до своїх шанувальників.

"Вітаємо Англію з відмінно зіграним матчем. Зустріч пішла не в тому напрямку, в якому я хотів, проте це спорт. Я програвав у своєму спорті, як ви всі знаєте, особливо англійські вболівальники. Справа не в поразці, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?!" - написав Кличко.

Він додав, що дуже пишається збірною України.

"Нам потрібно високо тримати голову, так як ми далеко пройшли в цьому турнірі, показуючи, що ми можемо боротися. Не сумніваюся, ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами. Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - резюмував Володимир.

Відзначимо, що це вже не перші чутки про повернення українця на ринг. Так, у квітні він заінтригував шанувальників красномовним фото.

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Володимир КличкоБокс