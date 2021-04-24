Володимир Кличко дав зрозуміти, коли повернеться на ринг: красномовне фото

Легендарний український боксер, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко заінтригував шанувальників красномовним фото, яку "говорить" про плани повернутися на ринг після закінчення пандемії коронавірусу.

Про це можна судити зі знімка Кличка на його сторінці в Facebook .

На кадрі екс-чемпіон посміхається, стоячи біля дошки з повішеними на гачки боксерськими рукавичками та маскою.

Так видатний спортсмен відповів на питання журналістів, які у нього найбільші сподівання по завершенню епідемії COVID-19.

Володимир Кличко натякнув про плани повернутися в бокс після завершення пандемії COVID-19 (фото: facebook.com/KlitschkoOfficial)

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Magazin запитав мене, чого я чекаю найбільше, коли нарешті закінчиться епідемія... Дивіться самі..."- підписав Володимир фото-"ребус".

Багато хто розцінив пост як намір спортсмена знову зайнятися великим боксом і вийти на ринг. На такий висновок вболівальників також направляють недавні слова промоутера Кличка про незакінчену справу.

Володимир Кличко (фото: facebook.com/KlitschkoOfficial)

Нагадаємо, Володимира Кличка включили в Міжнародний зал боксерської слави, таким чином він розділить цю честь зі своїм старшим братом Віталієм, якого включили до Зали у 2018 році.

Кличко-молодший виграв голосування через 3 роки після закінчення професійної кар'єри. Володимир провів 69 поєдинків на профі-рингу. В його активі 64 перемоги (54-достроково), а також титули чемпіона світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA.

Володимир провів свій останній бій у квітні 2017 року, коли нокаутом поступився Ентоні Джошуа. Відтоді він продовжує тренуватися і не спростовує чутки про те, що одного разу може повернутися в ринг.