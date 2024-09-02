Klavdia Petrivna "нарвалась" на критику за живое пение на концертах (видео)

"Звук очень нестабильный, он непонятно какой... Она даже не пытается его как-то стабилизировать, сделать более четко, такого здесь нет. И она задыхается, это странно, потому что высокие ноты она дает петь залу", - сразу заявила преподавательница, когда начала слушать первое видео с концерта Клавдии.

"Нет, я понимаю, что это очень ответственно, что она очень-очень волнуется, это волнующий и это очень стрессовый момент, да. Но все равно звук должен на такой большой сцене звучать нормально", - добавила она.

Юлия не стала скрывать, что не совсем понимает, почему Клавдия поет именно так. Преподавательница заявила, что артистка "очень странно себя ведет".

Юрченко понимает, что это было первое выступление Клавдии, но она все равно хотела увидеть хороший результат.

Преподавательница с вокала раскритиковала Клавдию Петровну (скриншот)

"Я хочу, чтобы артисты пели классно, чтобы они занимались своим голосом, занимались своим видом, своим поведением на сцене. То, что я сейчас вижу здесь, это совсем не совпадает с моими ожиданиями. Я понимаю, что это только мои ожидания и мне никто ничего не должен", - признала она.

Более того, на фрагменте, когда Клавдия пела трек "Я тобі брехала", Юлия услышала немного "автотюна". И певица, по мнению преподавательницы, не всегда удачно исполняла строчки своих треков.

"И вообще, из-за того, что она так очень вальяжно себя ведет... Я понимаю, что это, возможно, часть образа или ее продюсеры так требуют, но звук от этого очень сильно страдает", - объяснила Юрченко.

Клавдию Петривну "разнесли" за живое пение на концерте (скриншот)

Она отметила, что не пытается издеваться над Клавдией, а просто хочет "разобрать" ее вокал как преподаватель. При этом Юрченко предполагает, что артистка могла сильно волноваться, а потому пела так, будто "чуть-чуть не в себе".

"Не думаю, что она поймала звезду... Это выглядит странно. И я понимаю, что она очень волнуется, я понимаю, насколько это ответственно. Но как у слушателя у меня есть вопросы", - добавила Юлия.

Впрочем, преподаватель нашла несколько моментов, за которые похвалила Клавдию. Также она отдельно выделила Артема Пивоварова, тоже выступавшего на концерте артистки. Его пение она оценила очень высоко.

Затем Юлия послушала, как Klavdia Petrivna вживую пела трек "Сонце, жара". И здесь, как заявляет преподаватель, тоже есть минусы.

"Здесь это все очень расслаблено, на одной из главных сцен нашей страны, поэтому меня так бомбит немножечко. Потому что то, что я слышала в студийке, и то, что я слышу сейчас - я не нахожу никаких оправданий", - заявила Юрченко.