Klavdia Petrivna кардинально сменила образ: фаны в восторге от перевоплощения певицы (фото)

Для нового клипа на песню "Жовті квіти", которую Klavdia Petrivna записала в дуэте с OSTY, певица решила кардинально изменить свой стиль.

Юная артистка отказалась от привычного грима и масок и вместо этого примерила образ в духе 1999 года.

"Как бы выглядела Klavdia Petrivna в 1999 году", - подписала видео в соцсетях Клавдия.

Klavdia Petrivna показалась в новом образе (скриншот)

В кадре она позирует в ярко-розовой шубе, которую соединила с голубыми джинсами и белым топом.

Волосы Клавдия собрала в высокий хвост, а главной изюминкой макияжа стали белые брови - очень смелый и необычный ход.

Певица добавила образу оригинальности с помощью крупных сережек-колец, массивного ожерелья в виде цепочки с сердечками и очков с зеленой оправой.

Klavdia Petrivna показалась в новом образе (скриншот)

Завершили картину длинные белые ногти с пушистыми помпонами - детали, которые сразу привлекают внимание.

Реакция пользователей

Фаны в восторге от такого перевоплощения Klavdia Petrivna и засыпали ее комментарии теплыми словами и комплиментами. Ее новый стиль явно не оставил никого равнодушным!

Крутий образ, обожнюю стиль 90-х

Офігезно виглядала б!

Яка мила, позитивна гарна дівчина. Головне - немає вульгарності як в більшості артистів

Це неперевершений образ

Як завжди, прекрасна

Напомним, 30 мая Klavdia Petrivna, которая долгое время держала свою личность в тайне, наконец-то представила свой новый альбом.

По словам самой певицы, она посвятила эту "интимную лирику" всем, кто ценит ее музыку.

В альбом вошло пять треков, каждый из которых имеет свое уникальное настроение, но все вместе они создают целостную и гармоничную историю.