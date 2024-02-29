ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинки назвали самую дорогую и дешевую косметику, которая у них есть (видео)

Четверг 29 февраля 2024 19:27
UA EN RU
Украинки назвали самую дорогую и дешевую косметику, которая у них есть (видео) Какая самая дорогая и самая дешевая косметика есть у украинок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Косметика - это для каждой девушки не только средство подчеркнуть свою природную красоту, но и отдельную вселенную наслаждения и удовольствие от выбора, запаха, текстур, цвета и эффекта.

О том, какая самая дорогая и самая дешевая косметика есть у украинок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос блоггера и визажиста Хладковской.

Какая самая дорогая и самая дешевая косметика есть у украинок

Цена косметика на самом деле ничего не говорит о качестве и даже самые дорогие мировые бренды могут производить некачественные продукты. Но есть отличные бюджетные бренды, продающие хорошую, стойкую и качественную косметику, от которой миллионы женщин остаются довольны.

Украинская визажистка решила устроить опрос и узнать, какие самые дорогие и дешевые косметические продукты есть у женщин. И ответы оказались очень разными, однако ценовой диапазон похож.

Итак, украинки ответили следующим образом:

  • "Самый дорогой, наверное, тональный крем от Chanel, он где-то стоит 2 тысячи 100 гривен, а самый дешевый, пожалуй, блеск от Kiko, он стоит в рай в 400-500 гривен"
  • "Каков хороший вопрос к визажисту. Наверное, если вспомнить бронзер от Chanel кремовый - 2 тысячи 300 гривен, а самый дешевый - карандаш для губ от Lamel, они максимально классные карандаши и стоят 50-70 гривен"
  • "Самое дорогое - это хайлайтер от бренда Rare beauty за 35 евро, а самое дешевое - блеск от Essence за 100 гривен".

Выходит, что действительно цена косметики не всегда влияет на выбор женщин, ведь есть разные бренды, главное ориентироваться на качество, стойкость и действие. Хорошая косметика может быть как за 2 тысячи, так и за 50 гривен.

Но следует понимать, что все очень индивидуально и косметику не стоит выбирать по цене, ее нужно выбирать по вашим потребностям и реакции кожи.

Раньше мы рассказывали, как правильно ухаживать за ресницами.

Также читайте, почему нельзя пользоваться тестерами в магазинах косметики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота
NEWS
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина
"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина