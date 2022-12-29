Не кладите его в рис: что нужно немедленно сделать, если смартфон упал в воду

Случайное падение мобильного телефона в воду - это очень распространенная ситуация. Если вы среагируете немедленно, вы сможете избежать худшего. Обычно самым популярным решением является погружение мобильного телефона в миску с сырым рисом на ночь. И на следующий день, если повезет, устройство будет спасено.

Почему зерна риса не самый лучший вариант спасти телефон?

Однако нет никаких научных доказательств того, что этот метод работает каждый раз. Специалисты даже предостерегают вас от такой практики, которая может навредить вашему устройству. Будьте уверены, есть и другие способы высушить телефон, не рискуя его повредить.

Считается, что рис отлично впитывает влагу. Но если в вашем ноутбуке уже накопились остатки хлора или морской соли, а еще хуже, частицы пыли от зерен риса могут проникнуть внутрь устройства и изменить некоторые его компоненты. Не говоря уже о том, что крахмал также может нанести вред, попав в ваш мобильный телефон.

Что нужно сделать, если телефон упал в воду

Прежде всего, если он еще не выключился самостоятельно, первое, что нужно сделать, это как можно скорее выключить устройство.



Затем вытащите из смартфона SIM-карту. Не трясите его и оставьте отсек для карт открытым.



Тщательно протрите внешнюю поверхность устройства материалом, хорошо впитывающим воду. Также протрите аккумулятор мягкой тканью или чистым полотенцем.



Возможно, вы этого не знали, но пакеты с силикагелем отлично впитывают влагу. Их также можно найти в сумках или новых обувных коробках. Если у вас есть что-то под рукой, положите немного на свой мобильный телефон и оставьте на несколько часов.

Дать смартфону высохнуть на воздухе эффективнее, чем вы думали. Просто положите его на плоскую поверхность поверх бумажного полотенца. Пусть это будет сухое и теплое помещение (конечно, не слишком жаркое, чтобы предотвратить перегрев).



Чтобы ускорить процесс сушки, не стесняйтесь положить телефон его рядом с вентилятором. Дайте ему высохнуть на воздухе не менее 24 часов (предпочтительно 48 часов), прежде чем снова включать его.



Если все эти трюки не сработают - отнесите телефон в сервис к профессионалам.