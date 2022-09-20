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Украинский военный сыграл гимн на скрипке, которую хотели украсть оккупанты: чувственное видео

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 15:43
Украинский военный сыграл гимн на скрипке, которую хотели украсть оккупанты: чувственное видео Скрипач на фронте исполнил гимн Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский воин и музыкант Роман Почеп, защищающий страну от российских военных, на фронте среди вещей оккупантов нашел похищенную скрипку и сыграл на ней.

Видео скрипач опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, военный нашел в зоне боевых действий скрипку, которую россияне украли, но не успели вывезти за пределы страны.

"После боя, среди вещей оккупантов, которые, видимо, мечтали украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", - написал старший солдат в рядах Вооруженных Сил Украины.

На скрипке военный исполнил гимн Украины.

Отметим, что Роман Почеп указом Президента от 13 июля награжден государственной наградой за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В комментариях пользователи потрясены исполнением гимна и пишут, что у скрипача настоящий талант.

  • Это лучшее исполнение;
  • Я плачу;
  • Наши военные талантливы во всем;
  • Эти руки когда-то держали скрипку. А теперь держат автомат. Браво. Берегите себя;
  • Невозможно сдержать слез;
  • Спасибо скрипачу за отличное исполнение гимна Украины.

Ранее мы сообщали, что военный-барабанщик сыграл "Ой, у лузі червона калина" на автомате.

Также мы писали, что трехлетний Лео из Ирпеня и его отец перепели украинскую версию хита "Воины света".

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Война в Украине ВСУ гимн Украины
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