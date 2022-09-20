Украинский военный сыграл гимн на скрипке, которую хотели украсть оккупанты: чувственное видео

Украинский воин и музыкант Роман Почеп, защищающий страну от российских военных, на фронте среди вещей оккупантов нашел похищенную скрипку и сыграл на ней.

Видео скрипач опубликовал на своей странице в Facebook .

В частности, военный нашел в зоне боевых действий скрипку, которую россияне украли, но не успели вывезти за пределы страны.

"После боя, среди вещей оккупантов, которые, видимо, мечтали украсть этот инструмент, нашли скрипку. Очень давно не играл, кайфонул", - написал старший солдат в рядах Вооруженных Сил Украины.

На скрипке военный исполнил гимн Украины.

Отметим, что Роман Почеп указом Президента от 13 июля награжден государственной наградой за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В комментариях пользователи потрясены исполнением гимна и пишут, что у скрипача настоящий талант.