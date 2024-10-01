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Какие церковные праздники в октябре 2024: православный календарь

Вторник 01 октября 2024 21:51
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Какие церковные праздники в октябре 2024: православный календарь Церковные праздники в октябре 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Календарь церковных праздников на октябрь 2024 содержит много важных дат, которые отмечают верующие в Украине. Это хорошее время для духовных практик и молитвы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие церковные праздники отметим в октябре по новому церковному календарю.

Праздники в октябре по новому календарю

  • 1 октября: Покров Пресвятой Богородицы, святого преподобного Романа Сладкоповца
  • 2 октября: святого священномученика Киприана, святого преподобного Андрея, святой священномученицы Юстины
  • 3 октября: святого священномученика Дионисия Ареопагита
  • 4 октября: святого преподобного Франциска Асижского, святого священномученика Еротея, епископа Атенского.
  • 5 октября: святой мученицы Харитины
  • 6 октября: святого апостола Фомы
  • 7 октября: святых мучеников Сергея и Вакха
  • 8 октября: святой преподобной Пелагии
  • 9 октября: святого апостола Иакова Алфеева
  • 10 октября: святых мучеников Евлампии и Евлампии.
  • 11 октября: святого преподобного Теофана, епископа Никейского, святого апостола Филиппа
  • 12 октября: святого преподобного Космы, святых мучеников Прова, Тараха и Андроника
  • 13 октября: святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники
  • 14 октября: святых мучеников Назария и других, святой преподобной Параскевы Тарнавской
  • 15 октября: Святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобномученика Лукияна, святого преподобного Евтимия Нового
  • 16 октября: святого мученика Лонгина, что при Кресте Господнем
  • 17 октября: святого преподобномученика Андрея Критского, святого пророка Осии
  • 18 октября: святого апостола и евангелиста Луки
  • 19 октября: святого преподобного Иоанна, святого мученика Уара, святого пророка Иоила
  • 20 октября: святого великомученика Артемия
  • 21 октября: святого преподобного Иллариона Великого
  • 22 октября: святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского
  • 23 октября: святого апостола Иакова
  • 24 октября: святого мученика Аретты и тех, кто с ним
  • 25 октября: святых мучеников Маркияна и Мартирия
  • 26 октября: святого великомученика Димитрия Мироточца
  • 27 октября: святых мучеников Капитолины и Еротииды, святого мученика Нестора
  • 28 октября: святой мученицы Параскевы Пятницы, святых мучеников Терентия и Неонилы
  • 29 октября: святой преподобномученицы Анастасии
  • 30 октября: святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его
  • 31 октября: святого мученика Эпимаха, святых апостолов Стахия, Амплия и других.

Кроме этого, в октябре 2024 года две поминальные субботы:

  • 19 октября: Дмитровская родительская суббота
  • 26 октября: Кузьмина поминальная суббота.

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать, а также традиции праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.

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