Какие церковные праздники в октябре 2024: православный календарь
Церковные праздники в октябре 2024 года (фото: Freepik)
Календарь церковных праздников на октябрь 2024 содержит много важных дат, которые отмечают верующие в Украине. Это хорошее время для духовных практик и молитвы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие церковные праздники отметим в октябре по новому церковному календарю.
Праздники в октябре по новому календарю
- 1 октября: Покров Пресвятой Богородицы, святого преподобного Романа Сладкоповца
- 2 октября: святого священномученика Киприана, святого преподобного Андрея, святой священномученицы Юстины
- 3 октября: святого священномученика Дионисия Ареопагита
- 4 октября: святого преподобного Франциска Асижского, святого священномученика Еротея, епископа Атенского.
- 5 октября: святой мученицы Харитины
- 6 октября: святого апостола Фомы
- 7 октября: святых мучеников Сергея и Вакха
- 8 октября: святой преподобной Пелагии
- 9 октября: святого апостола Иакова Алфеева
- 10 октября: святых мучеников Евлампии и Евлампии.
- 11 октября: святого преподобного Теофана, епископа Никейского, святого апостола Филиппа
- 12 октября: святого преподобного Космы, святых мучеников Прова, Тараха и Андроника
- 13 октября: святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники
- 14 октября: святых мучеников Назария и других, святой преподобной Параскевы Тарнавской
- 15 октября: Святых Отцов VII Вселенского Собора, святого преподобномученика Лукияна, святого преподобного Евтимия Нового
- 16 октября: святого мученика Лонгина, что при Кресте Господнем
- 17 октября: святого преподобномученика Андрея Критского, святого пророка Осии
- 18 октября: святого апостола и евангелиста Луки
- 19 октября: святого преподобного Иоанна, святого мученика Уара, святого пророка Иоила
- 20 октября: святого великомученика Артемия
- 21 октября: святого преподобного Иллариона Великого
- 22 октября: святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского
- 23 октября: святого апостола Иакова
- 24 октября: святого мученика Аретты и тех, кто с ним
- 25 октября: святых мучеников Маркияна и Мартирия
- 26 октября: святого великомученика Димитрия Мироточца
- 27 октября: святых мучеников Капитолины и Еротииды, святого мученика Нестора
- 28 октября: святой мученицы Параскевы Пятницы, святых мучеников Терентия и Неонилы
- 29 октября: святой преподобномученицы Анастасии
- 30 октября: святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его
- 31 октября: святого мученика Эпимаха, святых апостолов Стахия, Амплия и других.
Кроме этого, в октябре 2024 года две поминальные субботы:
- 19 октября: Дмитровская родительская суббота
- 26 октября: Кузьмина поминальная суббота.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.