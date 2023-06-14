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Киевский метрополитен показал "новые" польские вагоны: видео и фото

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Киев, Среда 14 июня 2023 12:24
Киевский метрополитен показал "новые" польские вагоны: видео и фото Польские вагоны уже прибыли в Киев (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Киевский метрополитен получил еще 6 вагонов в подарок от варшавской подземки. В целом польская сторона обязалась передать столичному метро 60 вагонов.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook.

Как выглядят варшавские вагоны

На прошлой неделе в столицу прибыли еще 6 вагонов от варшавского метрополитена. Киевский метрополитен уже получил 12 из 60 запланированных.

"Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время. Как и любая техника, поезда метро нуждаются в плановых ремонтах, поэтому полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для замены оборудования, узлов и деталей имеющегося в наличии парка вагонов метрополитена при проведении их технического обслуживания и ремонта", - заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Киевский метрополитен показал &quot;новые&quot; польские вагоны: видео и фотоКиевский метрополитен показал &quot;новые&quot; польские вагоны: видео и фотоКиев уже получил 12 вагонов из 60 (фото: Facebook.com/kyivmetro)

Напомним, что варшавский метрополитен передает вагоны серии 81-717 киевскому метрополитену. Первые 6 вагонов наша столица получила в конце апреля. Остальные Киев должен получить поэтапно до конца этого года.

Что известно о "новых" вагонах

Поезда серии 81 для Варшавы выпускали в русских Мытищах с 1989 года.

После продолжительной эксплуатации поляки вагоны модернизировали. В частности, в них переработали вентиляционную систему, добавили кондиционеры и заменили сиденья и в целом интерьер салонов.

Польская сторона отмечает, что все эти поезда исправны и прошли необходимые ремонтные работы.

Известно, что последний ремонт такого типа вагонов прошел в 2017-2022 годах. Отдельные поезда этой серии проехали от одного до 2,4 млн. км.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве изменили название двух станций метрополитена.

Читайте также о том, что в столичной подземке изменили график движения поездов.

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