Киевское метро изменило график поездов: что известно

Киевский метрополитен с 15 мая 2023 года сокращает интервалы движения поездов. Также в подземке откроют входы на станции, которые до этого были закрыты.

О нововведениях в столичном метро сообщили в Киевском метрополитене на Facebook.

Как будут ездить поезда с 15 мая

Отныне на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами.

Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем ​​интервал между поездами составит 6-7 минут.

Отметим, что до этого времени интервал между движениями поездов на выходные составлял 10 минут.

На каких станциях откроют вторые выходы

Красная линия:

"Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;

"Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;

"Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

"Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;

"Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;

"Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

"Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;

"Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

Пассажирам напомнили, что на станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.