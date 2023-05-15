Киевское метро изменило график поездов: что известно
Киевский метрополитен с 15 мая 2023 года сокращает интервалы движения поездов. Также в подземке откроют входы на станции, которые до этого были закрыты.
О нововведениях в столичном метро сообщили в Киевском метрополитене на Facebook.
Как будут ездить поезда с 15 мая
Отныне на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами.
Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена четность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
Отметим, что до этого времени интервал между движениями поездов на выходные составлял 10 минут.
На каких станциях откроют вторые выходы
Красная линия:
- "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
- "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
- "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
- "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.
Синяя линия:
- "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
- "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
- "Васильковская" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.
Зеленая линия:
- "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
- "Харьковская" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.
Пассажирам напомнили, что на станции "Оболонь" будет работать вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.