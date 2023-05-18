В Киеве сменили название двух станций метро

Депутаты Киевсовета, в четверг, 18 мая, приняли решение о переименовании двух действующих станций метрополитена. Кроме этого была переименована одна проектная остановка метро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Кроме этого была переименована одна из будущих остановок метро, строящихся на Виноградаре. Теперь станция метро "Проспект Правды" будет называться "Варшавская". Такое название она получила в честь польской столицы Варшавы – города-побратима Киева.

Теперь станция метро "Дружбы народов" будет называться "Зверинецкой" - в честь исторического названия местности, известной со времен Киевской Руси. А станция "Площадь Льва Толстого" - "Площадь Украинских героев".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Киевский метрополитен с понедельника, 15 мая, снизит интервалы между поездами, а также откроет дополнительные выходы на некоторых станциях.

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