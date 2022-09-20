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"Я закрываю глаза": Ани Лорак впервые за полгода обратилась к поклонникам

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 09:30
"Я закрываю глаза": Ани Лорак впервые за полгода обратилась к поклонникам Фото: Ани Лорак нарушила молчание (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая молчит о войне, впервые за полгода решилась написать обращение к своим поклонникам. Очевидно, что это произошло после того, как ей начали отменять концерты в Европе.

Пост исполнительница опубликовала в Instagram и Facebook.

Что написала певица

Отметим, что Лорак продолжает жить в России, когда в ее стране идет жестокая война. Звезда 1 марта написала в соцсети с просьбой остановить войну, но после этого она молчала. Даже на своих концертах она не говорит ни слова о стране-агрессоре России.

Ну а сейчас Каролина решила еще раз напомнить фанатам о том, что "сцена - это ее жизнь".

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала украинка.

Интересно, что в публикации в Instagram она отключила комментарии, но в Facebook эта функция осталась доступной.

&quot;Я закрываю глаза&quot;: Ани Лорак впервые за полгода обратилась к поклонникамЛорак обратилась к поклонникам (фото: instagram.com/anilorak)

Украинцы отреагировали на публикацию Лорак

В комментариях на Facebook украинцы написали певице, что она закрыла глаза на войну в Украине, поэтому ее посты сейчас не имеют никакого значения.

  • Ти закрила свої очі на Україну та український народ!!! Все інше немає ніякого значення!
  • Упустила момент, Кароліна. А могла би стати народною артисткою і підтримати рідну країну. Кіцмань червоніє за тебе, яничарка ти нещасна.
  • Не на часі твої пісні, не на часі ти сама. А колись заспівали з Олегом Скрипкою у " Вечорах на хуторі поблизу Диканьки".
  • Скільки мовчала, а зараз що?!! Ми не чекаємо і не потрібна нам ваша рашистська творчість, у нас багато наших українських співаків.
  • Ви завжди були моєю любимою співачкою, але ваше мовчання дуже болісно вдарило по вашим прихильникам, ми довго дуже чекали, що ви висловите свою позицію, я теж як півтора роки не в Україні, але не було б ні дня , коли я б не сумувала за рідним домом, і для мене немає другої Батьківщини тільки Україна ніякі гроші не замінять рідного дому. Дуже жаль, що все так...

Как мы ранее писали, "самой титулованной певице" Лорак начали отменять концерты в Европе.

Кстати, Лорак продолжала развлекать россиян весной, когда на украинских детей летели российские ракеты.

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Ани Лорак
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