В Киеве ограничили движение по зеленой ветке метро и закрыли станцию "Сырец": названа причина

В Киеве сегодня, 11 мая, на зеленой ветке произошла техническая неисправность поезда. Из-за этого движение ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В ведомстве отмечают, что техническая неисправность произошла между станциями "Сырец" и "Дорогожичи".

"Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - отмечают в КГГА.

При этом в ведомстве добавили, что станцию "Сырец" временно закрыли для пассажиров на вход и выход. Про возобновление работы обещают сообщить дополнительно.

Обновлено 16:20

В КГГА рассказали, что движение поездов по зеленой ветке метро в Киеве возобновили.

"Станция "Сырец" открыта для входа и выхода для пассажиров.Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - уточнили в ведомстве.