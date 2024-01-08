Чтобы не замерзнуть! Как правильно одеваться в морозные дни

Украинцам прогнозируют несколько очень холодных дней, когда температура воздуха может упасть ниже -18 -20 градусов. В такие дни нужно правильно одеваться, чтобы не замерзнуть на улице.

Как нужно одеваться в сильные морозы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Наличие теплой куртки и теплой обуви - это еще не все при сильных морозах. Нужно одеваться правильно, что тепло распределялось равномерно и не исчезало, если вам пришлось провести на улице больше получаса.

Принцип многослойности

Лучший способ сохранить тепло – использовать несколько слоев одежды. Простая футболка под свитер – это мало. Слоев должно быть больше.

Под низ нужно надеть термобелье. Оно сохранит тепло, а пот выведет в следующий слой. Вещи должны быть такой длины, чтобы заправлять друг в друга, создавая барьер для холода.

Далее должен идти средний слой - свитер и брюки. Если очень холодно, можно совместить свитер и теплую олимпийку, надеть рейтузы, а сверху - спортивные штаны.

Верхний слой – куртка, обувь, шапка. Обязательно - теплые носки, шарф, варежки. На верхней одежде должен быть капюшон. Можно использовать балаклаву.

Медики советуют закрывать и утеплять конечности и голову - через ладони и обнаженную голову вы теряете немало тепла. Закрытыми должны быть и икры – оставьте короткие штаны для более теплой погоды.

Какие ткани выбирать

Лучшее из натуральных тканей - шелк и шерсть, для теплоизоляции - флис или шерсть. Они обладают хорошим балансом между теплоизоляцией и выводом лишнего тепла.

Термобелье лучше выбирать из качественных синтетических тканей, которые поглощают влагу. Верхняя одежда должна быть удлинена - пальто или куртка.

Выбирать приятный хлопок не стоит - он плохо сохраняет тепло, быстро намокает от пота.

В тяжелых дубленках и шубах будет удобно гулять, но неудобно быстро передвигаться или бегать за ребенком. Для этого лучше подойдут легкие пуховики или мембранные куртки.

На ноги нужно надеть шерстяные носки, тонкие леггинсы, ботинки с подкладкой или водонепроницаемую обувь. Выбирайте обувь без резиновой подошвы, иначе ноги быстро замерзнут.

Выбирайте свободную зимнюю обувь, чтобы вы могли легко двигать пальцами. Если обувь слишком тесная, то кровообращение в ногах нарушится и они замерзнут.

Если вы чувствуете, что начали потеть - собирайтесь домой, потому что есть риск простудиться. Вам нужно срочно отрегулировать температуру тела. Замедлите шаг и снизьте физическую активность. Снимите перчатки, чтобы тело отдало лишнее тепло.