В маршрутках Киева появилась безналичная оплата проезда: где именно и как она работает

В некоторых маршрутках Киева появилась возможность безналичной оплаты проезда. Это можно сделать через специальное мобильное приложение "Терминал".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прессслужбу " ПриватБанка ".

Где работает безналичная оплата проезда

Бесконтактные платежи на базе приложения "Терминал" для транспорта открыли для всех перевозчиков Киева и области.

Бесконтактные платежи доступны в:

20 автобусов по маршруту №368 Контрактовая - Боярка

18 автобусах маршрута №820 Контрактовая - Вишневое

10 автобусах маршрута №805 Вокзальная - Вишневое

Как работает новая система

Приложение "Терминал" работает для Android и iPhone. Для этого используют технологию Tap to Phone, которая недавно стала доступна в Украине.

Для оплаты перевозчику нужно открыть приложение на телефоне, ввести сумму проезда и поднести устройство к пассажиру. Он должен приложить свой телефон к верхней части гаджета перевозчика и оплатить с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом.

Терминал могут использовать не только перевозчики, но и другие предприниматели и владельцы бизнеса. Известно, что на октябрь 2023 года приложением пользуются уже более 50 тысяч украинских предпринимателей всех сфер бизнеса.