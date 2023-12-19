В маршрутках Киева появилась безналичная оплата проезда: где именно и как она работает
В некоторых маршрутках Киева появилась возможность безналичной оплаты проезда. Это можно сделать через специальное мобильное приложение "Терминал".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прессслужбу "ПриватБанка".
Где работает безналичная оплата проезда
Бесконтактные платежи на базе приложения "Терминал" для транспорта открыли для всех перевозчиков Киева и области.
Бесконтактные платежи доступны в:
- 20 автобусов по маршруту №368 Контрактовая - Боярка
- 18 автобусах маршрута №820 Контрактовая - Вишневое
- 10 автобусах маршрута №805 Вокзальная - Вишневое
Как работает новая система
Приложение "Терминал" работает для Android и iPhone. Для этого используют технологию Tap to Phone, которая недавно стала доступна в Украине.
Для оплаты перевозчику нужно открыть приложение на телефоне, ввести сумму проезда и поднести устройство к пассажиру. Он должен приложить свой телефон к верхней части гаджета перевозчика и оплатить с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом.
Терминал могут использовать не только перевозчики, но и другие предприниматели и владельцы бизнеса. Известно, что на октябрь 2023 года приложением пользуются уже более 50 тысяч украинских предпринимателей всех сфер бизнеса.
Раньше мы рассказывали, нужно ли платить за маршрутку, если уже заплатили за метро.
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