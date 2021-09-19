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У Києві проходить Марш рівності-2021

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 12:19
У Києві проходить Марш рівності-2021 Фото: у Києві проходить Марш рівності-2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві розпочався Марш рівності-2021. Він стартував - під гаслами "Будь собою - ми з тобою", "Свобода - це наша врода".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Цьогорічна тема - "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Серед вимог - законодавство про злочини на грунті нетерпимості.

LIVE: ЛГБТ-марш у центрі Києва

LIVE: ЛГБТ-марш у центрі Києва

Posted by УНН - Українські Національні Новини on Sunday, September 19, 2021

Водночас у центрі столиці, поруч із місцем, де стартує марш, уже зібралися його противники. Цьогорічний Київпрайд стане першим з 2019 - минулоріч він не відбувся через пандемію коронавірусу.

Фото: у Києві проходить Марш рівності-2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Марш рівності
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