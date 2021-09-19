У Києві розпочався Марш рівності-2021. Він стартував - під гаслами "Будь собою - ми з тобою", "Свобода - це наша врода".

Цьогорічна тема - "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". Серед вимог - законодавство про злочини на грунті нетерпимості.

Водночас у центрі столиці, поруч із місцем, де стартує марш, уже зібралися його противники. Цьогорічний Київпрайд стане першим з 2019 - минулоріч він не відбувся через пандемію коронавірусу.

Фото: у Києві проходить Марш рівності-2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)