Украинцам предоставят выплаты от 450 до 3100 гривен: когда и кому именно
Ко Дню независимости некоторые украинцы могут ожидать получения выплат. Эта возможность касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований, членов семей погибших, лиц с особыми наградами перед государством и других граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Украины в ВРУ Тараса Мельничука в Telegram.
Что нужно знать о выплатах
Это будет единоразовая выплата ко Дню независимости Украины для ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Тарас Мельничук рассказал, что до 24 августа 2024 разовую денежную выплату получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин.
Размеры выплат для разных категорий таковы:
- І группы - 3 100 гривен;
- II группы- 2 900 гривен;
- III группы- 2 700 гривен;
Выплаты в размере 1000 гривен предусмотрены:
- участникам боевых действий,
- пострадавшим участникам Революции Достоинства,
- бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
- детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, смогут получить 3100 гривен.
Выплату в размере 650 гривен получат:
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны,
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины,
- жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз,
- супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
Правительство предусмотрело выплаты в размере 450 гривен для:
- участников войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
- лиц, которые были насильственно вывезены на принудительные работы,
- детям партизан, подпольщиков,
- других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу неприятеля.
Кстати, правительство расширило перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на жительство.