Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье
Качество воздуха в Киеве ухудшилось 20 сентября. Окутавший столицу смог является следствием пожара в экосистеме, который произошел на днях в Вышгородском районе. Эта ситуация заставила многих киевлян надеть маски.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую маску выбрать для максимальной защиты от смога, и эффективны ли обычные медицинские маски в этом случае.
Какая маска лучше всего защищает от смога
Для защиты от смога на улице эффективны респиратор с фильтром класса FFP2 или маски типа N95. Они способны фильтровать до 95% содержащихся в воздухе мелкодисперсных частиц.
А наиболее эффективны маски типа FFP3, которые обеспечивают еще более высокий уровень защиты, фильтруя до 99% частиц.
Респиратор класса FFP2 (фото: Мікрон)
Респиратор класса FFP3 (фото: Мікрон)
При выборе и ношении таких масок следует обратить внимание на некоторые аспекты, среди которых:
- тип фильтра должен быть предназначен для защиты от мельчайших частиц (PM2.5)
- маска должна плотно прилегать к лицу и быть удобной в использовании
- материал маски должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражение кожи.
Какие маски не защищают от смогу
Многие люди на улицах носят обычные нестерильные маски из нетканого материала, которые были "популярны" несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Однако подобные маски не обеспечивают достаточной защиты.
Поэтому помните:
- тканевые маски могут задерживать большие частицы, но неэффективны против мелкодисперсных частиц;
- хирургические маски предназначены для защиты от капель и брызг, но также не обеспечивают достаточной защиты от мелких частиц в воздухе, потому что не прилегают плотно к лицу.
Обычные маски с низким уровнем фильтрации не спасают от смога (фото: Freepik)
Как правильно носить маску
Перед надеванием маски тщательно вымойте руки. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. Кроме этого, помните о других важных аспектах:
- не прикасайтесь к маске во время ношения;
- снимайте маску за чистые лямки;
- после использования вымойте руки с мылом.
Также добавим, что одноразовые маски следует выбрасывать в мусорный бак с крышкой. А многоразовые маски нужно стирать после каждого использования.
Смог в Киеве 20 сентября (фото: РБК-Украина)
Что еще нужно знать
Помните, что маска - это лишь одна из мер защиты. Для уменьшения влияния смога на организм также важно отслеживать уровень загрязнения воздуха.
В частности, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице Украины в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".
К улучшению ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:
- закрыть окна;
- пить много воды (2-3 литра воды в день);
- ограничить пребывание на улице;
- включить на максимум воздухоочиститель (если есть).
Также эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей.
Кстати, раньше мы писали о том, в каком районе Киева самое плохое качество воздуха от смога.
А также рассказывали, когда одевать маски согласно рекомендациям Минздрава.
При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт КГГА, сайты институтов Harvard Health и American Institute of Physics, блог IQAir.
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