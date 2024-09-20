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Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Пятница 20 сентября 2024 10:42
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Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье Смог накрыл Киев 20 сентября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Качество воздуха в Киеве ухудшилось 20 сентября. Окутавший столицу смог является следствием пожара в экосистеме, который произошел на днях в Вышгородском районе. Эта ситуация заставила многих киевлян надеть маски.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую маску выбрать для максимальной защиты от смога, и эффективны ли обычные медицинские маски в этом случае.

Какая маска лучше всего защищает от смога

Для защиты от смога на улице эффективны респиратор с фильтром класса FFP2 или маски типа N95. Они способны фильтровать до 95% содержащихся в воздухе мелкодисперсных частиц.

А наиболее эффективны маски типа FFP3, которые обеспечивают еще более высокий уровень защиты, фильтруя до 99% частиц.

Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Респиратор класса FFP2 (фото: Мікрон)

Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Респиратор класса FFP3 (фото: Мікрон)

При выборе и ношении таких масок следует обратить внимание на некоторые аспекты, среди которых:

  • тип фильтра должен быть предназначен для защиты от мельчайших частиц (PM2.5)
  • маска должна плотно прилегать к лицу и быть удобной в использовании
  • материал маски должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражение кожи.

Какие маски не защищают от смогу

Многие люди на улицах носят обычные нестерильные маски из нетканого материала, которые были "популярны" несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Однако подобные маски не обеспечивают достаточной защиты.

Поэтому помните:

  • тканевые маски могут задерживать большие частицы, но неэффективны против мелкодисперсных частиц;
  • хирургические маски предназначены для защиты от капель и брызг, но также не обеспечивают достаточной защиты от мелких частиц в воздухе, потому что не прилегают плотно к лицу.

Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Обычные маски с низким уровнем фильтрации не спасают от смога (фото: Freepik)

Как правильно носить маску

Перед надеванием маски тщательно вымойте руки. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. Кроме этого, помните о других важных аспектах:

  • не прикасайтесь к маске во время ношения;
  • снимайте маску за чистые лямки;
  • после использования вымойте руки с мылом.

Также добавим, что одноразовые маски следует выбрасывать в мусорный бак с крышкой. А многоразовые маски нужно стирать после каждого использования.

Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Смог в Киеве 20 сентября (фото: РБК-Украина)

Что еще нужно знать

Помните, что маска - это лишь одна из мер защиты. Для уменьшения влияния смога на организм также важно отслеживать уровень загрязнения воздуха.

В частности, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице Украины в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

К улучшению ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:

  • закрыть окна;
  • пить много воды (2-3 литра воды в день);
  • ограничить пребывание на улице;
  • включить на максимум воздухоочиститель (если есть).

Также эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей.

Кстати, раньше мы писали о том, в каком районе Киева самое плохое качество воздуха от смога.

А также рассказывали, когда одевать маски согласно рекомендациям Минздрава.

При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт КГГА, сайты институтов Harvard Health и American Institute of Physics, блог IQAir.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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