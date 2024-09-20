Киев накрыл смог. Какую маску носить, чтобы защитить здоровье

Качество воздуха в Киеве ухудшилось 20 сентября. Окутавший столицу смог является следствием пожара в экосистеме, который произошел на днях в Вышгородском районе. Эта ситуация заставила многих киевлян надеть маски.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую маску выбрать для максимальной защиты от смога, и эффективны ли обычные медицинские маски в этом случае.

Какая маска лучше всего защищает от смога

Для защиты от смога на улице эффективны респиратор с фильтром класса FFP2 или маски типа N95. Они способны фильтровать до 95% содержащихся в воздухе мелкодисперсных частиц.

А наиболее эффективны маски типа FFP3, которые обеспечивают еще более высокий уровень защиты, фильтруя до 99% частиц.

Респиратор класса FFP2 (фото: Мікрон)

Респиратор класса FFP3 (фото: Мікрон)

При выборе и ношении таких масок следует обратить внимание на некоторые аспекты, среди которых:

тип фильтра должен быть предназначен для защиты от мельчайших частиц (PM2.5)

маска должна плотно прилегать к лицу и быть удобной в использовании

материал маски должен быть гипоаллергенным и не вызывать раздражение кожи.

Какие маски не защищают от смогу

Многие люди на улицах носят обычные нестерильные маски из нетканого материала, которые были "популярны" несколько лет назад во время пандемии COVID-19. Однако подобные маски не обеспечивают достаточной защиты.

Поэтому помните:

тканевые маски могут задерживать большие частицы, но неэффективны против мелкодисперсных частиц;

могут задерживать большие частицы, но неэффективны против мелкодисперсных частиц; хирургические маски предназначены для защиты от капель и брызг, но также не обеспечивают достаточной защиты от мелких частиц в воздухе, потому что не прилегают плотно к лицу.

Обычные маски с низким уровнем фильтрации не спасают от смога (фото: Freepik)

Как правильно носить маску

Перед надеванием маски тщательно вымойте руки. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу. Кроме этого, помните о других важных аспектах:

не прикасайтесь к маске во время ношения;

снимайте маску за чистые лямки;

после использования вымойте руки с мылом.

Также добавим, что одноразовые маски следует выбрасывать в мусорный бак с крышкой. А многоразовые маски нужно стирать после каждого использования.

Смог в Киеве 20 сентября (фото: РБК-Украина)

Что еще нужно знать

Помните, что маска - это лишь одна из мер защиты. Для уменьшения влияния смога на организм также важно отслеживать уровень загрязнения воздуха.

В частности, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице Украины в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении "Киев Цифровой".

К улучшению ситуации с состоянием воздуха Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА рекомендует:

закрыть окна;

пить много воды (2-3 литра воды в день);

ограничить пребывание на улице;

включить на максимум воздухоочиститель (если есть).

Также эксперты советуют проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания дыхательных путей.