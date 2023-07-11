Съел пирожное - оказался в больнице. Киевлян травят кондитерскими изделиями: что известно

Некачественные кондитерские изделия уложили на больничные койки трех жителей Оболонского района Киева. Кроме диагноза "острая кишечная инфекция", у них лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Об этом сообщают на странице Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook .

Что известно об отравлении

В период с 6 по 10 июля на территории Оболонского района в Киеве врачи зарегистрировали три случая заболевания острой кишечной инфекцией.

Вероятной причиной болезни могло стать употребление в канун некачественной кондитерской продукции собственного производства одной из торговых сетей столицы.

"По результатам соответствующего бактериологического обследования на кишечную группу инфекций в полученных образцах была выделена сальмонелла. В настоящее время все пациенты получили необходимую медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующие органы приступили к эпидемиологическому расследованию.

Что такое сальмонеллез

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Главным источником возбудителя инфекции является мясо животных, больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители.

Инкубационный период развития инфекции колеблется от шести часов до двух-трех суток.

Симптомы сальмонеллеза:

повышение температуры

головная боль

слабость

недомогание

боль в животе

тошнота

рвота

диарея

Болезнь может протекать в легкой форме. Однако существуют случаи, когда вызванное болезнью обезвоживание представляет угрозу жизни. В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.