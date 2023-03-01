Киевляне могут бесплатно стерилизовать домашних животных: как это сделать

Киевляне и гости города могут бесплатно стерилизовать животных. Сделать это можно будет в коммунальных больницах столицы в течение трех дней.

Об этом сообщают на официальном сайте КГГА.

Как получить бесплатную услугу

В клиниках КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" с 6 по 8 марта можно будет бесплатно стерилизовать домашних любимцев. Сделать это могут владельцы, принадлежащие к уязвимым категориям граждан.

В частности, воспользоваться таким правом могут:

пенсионеры

внутренне перемещенные лица

лица с инвалидностью 1 и 2 групп

малообеспеченные и многодетные семьи

участники войны и участники боевых действий

Для того чтобы получить услугу бесплатно, необходимо заранее зарегистрироваться по этим контактам:

Дарницкий район ул. Армянская, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79

ул. Армянская, 29, телефон: 097 563 92 79; (044) 366 64 04; (044) 563 94 79 Деснянский район: ул. Электротехническая, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01

ул. Электротехническая, 5-А, телефон: 063 552 07 76, (044) 366 64 01 Подольский район ул. Ярославская, 13, телефон (063) 536 53 37, (044) 366 64 05

Для того чтобы бесплатно стерилизовать животное, человек должен подтвердить право на льготы, предоставив соответствующий документ.

Зачем стерилизовать домашних животных

Это, прежде всего, профилактика серьезных заболеваний у животных. Также иногда такая операция необходима при сахарном диабете, гнойных воспалениях, опухолях в женских органах и кистах.

А в некоторых случаях - это действенное средство для предотвращения дерматологических заболеваний и патологий семенников у котов и псов.

Также стерилизацию часто производят, чтобы предотвращать беременность у животного, если владельцы не хотят потомства. От кастрации стерилизация отличается тем, что половые органы не удаляют. Например, котам проводят перевязку семенных канатиков, а кошкам перевязывают маточные трубы.