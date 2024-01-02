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Киевлянам рассказали, где можно получить бесплатную психологическую помощь

Киев, Вторник 02 января 2024 19:03
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Киевлянам рассказали, где можно получить бесплатную психологическую помощь Как получить бесплатную психологическую помощь в Киеве (фото: Telegram/dsns)
Автор: Василина Копытко

Киев 2 января снова подвергся масштабной воздушной атаке. В результате два человека погибли, еще 49 получили ранения. Жители и гости столицы, которые нуждаются в психологической помощи, могут получить ее бесплатно в ряде организаций.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя главы КГГА Марина Хонды в Facebook.

Где получить бесплатную психологическую помощь

"Вчера - День траура по погибшим в результате ракетной атаки на Киев 29 декабря. Сегодня - столица в который раз подверглась массированному обстрелу. На местах ликвидации работают психологи и представители управлений социальной защиты населения. Они оказывают помощь и поддержку пострадавшим", - написала Хонда.

Она отметила, что город обеспечит материальную помощь киевлянам, чье имущество было повреждено в результате обстрелов. Средства выделят через городскую целевую программу "Турбота. Назустріч киянам".

"Если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, обращайтесь к мобильным бригадам социально-психологической помощи КМЦ гендерному равенству, предотвращению и противодействию насилию", - добавила чиновница.

Обратиться в организацию можно по следующим номерам телефона:

  • 096 267 48 24
  • 099 679 23 74
  • 096 267 48 40
  • 099 679 23 87

Также можно обратиться в "Центр стресостійкості Києва" онлайн, а психологи из Israel Trauma Coalition in UA консультируют очно.

Киевлянам рассказали, где можно получить бесплатную психологическую помощьКонтакты организаций, которые оказывают бесплатную психологическую помощь (фото: Facebook/Марина Хонда)

Какие последствия атаки на Киев

В Соломенском районе столицы поврежден жилой дом, в Деснянском из-за падения обломков воздушных целей загорелся супермаркет, в Дарницком районе повреждены нежилые помещения.

Также в Голосеевском и Шевченковском районах обломки упали на открытую территорию, а в Печерском - на многоэтажку и частный дом. В Оболонском районе зафиксировали пожары, возникшие из-за уничтожения воздушных целей. Также повреждения обнаружены в Святошинском и Подольском районе.

По предварительным данным, 2 человека погибли и 49 получили ранения.

Ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги могут получить украинцы бесплатно в 2024 году.

Читайте также о том, будут ли вводить плановые отключения света после масштабной атаки на Киев.

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Киев