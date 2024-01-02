Киевлянам рассказали, где можно получить бесплатную психологическую помощь
Киев 2 января снова подвергся масштабной воздушной атаке. В результате два человека погибли, еще 49 получили ранения. Жители и гости столицы, которые нуждаются в психологической помощи, могут получить ее бесплатно в ряде организаций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя главы КГГА Марина Хонды в Facebook.
Где получить бесплатную психологическую помощь
"Вчера - День траура по погибшим в результате ракетной атаки на Киев 29 декабря. Сегодня - столица в который раз подверглась массированному обстрелу. На местах ликвидации работают психологи и представители управлений социальной защиты населения. Они оказывают помощь и поддержку пострадавшим", - написала Хонда.
Она отметила, что город обеспечит материальную помощь киевлянам, чье имущество было повреждено в результате обстрелов. Средства выделят через городскую целевую программу "Турбота. Назустріч киянам".
"Если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, обращайтесь к мобильным бригадам социально-психологической помощи КМЦ гендерному равенству, предотвращению и противодействию насилию", - добавила чиновница.
Обратиться в организацию можно по следующим номерам телефона:
- 096 267 48 24
- 099 679 23 74
- 096 267 48 40
- 099 679 23 87
Также можно обратиться в "Центр стресостійкості Києва" онлайн, а психологи из Israel Trauma Coalition in UA консультируют очно.
Контакты организаций, которые оказывают бесплатную психологическую помощь (фото: Facebook/Марина Хонда)
Какие последствия атаки на Киев
В Соломенском районе столицы поврежден жилой дом, в Деснянском из-за падения обломков воздушных целей загорелся супермаркет, в Дарницком районе повреждены нежилые помещения.
Также в Голосеевском и Шевченковском районах обломки упали на открытую территорию, а в Печерском - на многоэтажку и частный дом. В Оболонском районе зафиксировали пожары, возникшие из-за уничтожения воздушных целей. Также повреждения обнаружены в Святошинском и Подольском районе.
По предварительным данным, 2 человека погибли и 49 получили ранения.
Ранее мы рассказывали, какие медицинские услуги могут получить украинцы бесплатно в 2024 году.
Читайте также о том, будут ли вводить плановые отключения света после масштабной атаки на Киев.