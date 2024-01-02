ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Киева: в Yasno рассказали, будут ли графики отключений света

Вторник 02 января 2024 15:29
UA EN RU
Обстрел Киева: в Yasno рассказали, будут ли графики отключений света Фото: в Yasno рассказали, будут ли в Киеве графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве не будут вводить графики отключений света после сегодняшнего массированного ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.

"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что на восстановление поврежденных после атаки электросетей нужно некоторое время.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Основную часть ракет враг направил на Киев. Всего силы противовоздушной обороны сбили почти 70 ракет, из них почти 60 в районе столицы.

В результате падения обломков в Киеве были повреждены жилые дома, электросети и не только.

Из-за обстрела без света по всей Украине остались около 250 тысяч потребителей.

Более детально о последствиях атаки россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов вимкнення світла YASNO Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году