Обстрел Киева: в Yasno рассказали, будут ли графики отключений света

В Киеве не будут вводить графики отключений света после сегодняшнего массированного ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook .

"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что на восстановление поврежденных после атаки электросетей нужно некоторое время.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.

Основную часть ракет враг направил на Киев. Всего силы противовоздушной обороны сбили почти 70 ракет, из них почти 60 в районе столицы.

В результате падения обломков в Киеве были повреждены жилые дома, электросети и не только.

Из-за обстрела без света по всей Украине остались около 250 тысяч потребителей.

Более детально о последствиях атаки россиян можете узнать в материале РБК-Украина.