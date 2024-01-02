Обстрел Киева: в Yasno рассказали, будут ли графики отключений света
В Киеве не будут вводить графики отключений света после сегодняшнего массированного ракетного удара по столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - подчеркнул Коваленко.
Он также добавил, что на восстановление поврежденных после атаки электросетей нужно некоторое время.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 2 января, ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед" и ракет.
Основную часть ракет враг направил на Киев. Всего силы противовоздушной обороны сбили почти 70 ракет, из них почти 60 в районе столицы.
В результате падения обломков в Киеве были повреждены жилые дома, электросети и не только.
Из-за обстрела без света по всей Украине остались около 250 тысяч потребителей.
Более детально о последствиях атаки россиян можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.