Киянам розповіли, де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу

Київ 2 січня знову зазнав масштабної повітряної атаки. Внаслідок неї дві людини загинули, ще 49 отримали поранення. Жителі та гості столиці, які потребують психологічної допомоги, можуть отримати її безкоштовно у ряді організацій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію заступниці голови КМДА Марина Хонди у Facebook .

Де отримати безкоштовну психологічну допомогу

"Учора - День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки на Київ 29 грудня. Сьогодні - столиця вкотре зазнала масованого обстрілу. На місцях ліквідації працюють психологи та представники управлінь соціального захисту населення. Вони надають допомогу та підтримку постраждалим", - написала Хонда.

Вона зазначила, що місто забезпечить матеріальну допомогу киянам, чиє майно було пошкоджено внаслідок обстрілів. Кошти виділять через міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам".

"Якщо ви відчуваєте, що потребуєте підтримки, звертайтеся до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству", - додала чиновниця.

Звернутись до організації можна за цими номерами телефону:

096 267 48 24

099 679 23 74

096 267 48 40

099 679 23 87

Також можна звернутись у Центр стресостійкості Києва онлайн, а психологи з Israel Trauma Coalition in UA консультують очно.

Контакти організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу (фото: Facebook/Марина Хонда)

Які наслідки атаки на Київ

Київ зазнав значних руйнувань. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, у Деснянському через падіння уламків повітряних цілей загорівся супермаркет, у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення.

Також у Голосіївському та Шевченківському районах уламки впали на відкриту територію, а у Печерському - на багатоповерхівку та приватний будинок. В Оболонському районі зафіксували пожежі, які виникли через збиття повітряних цілей. Також пошкодження виявили у Святошинському та Подільському районі.

За попередніми даними, 2 людини загинули та 49 отримали поранення.