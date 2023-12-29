Какие услуги украинцы смогут бесплатно получить у семейного врача в 2024 году
В Украине граждане в 2024 году у семейного врача смогут получить психологические услуги бесплатно. Следует знать, за что платить больше не нужно будет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
Сколько больниц предоставляют такие услуги
Согласно данным, сейчас 8620 врачей в 865 медучреждениях первичной медпомощи оказывают услуги по охране ментального здоровья. Однако этот показатель хотят увеличить, чтобы психологическую помощь при необходимости мог получить каждый пациент по всей стране.
В 2024 году около 800 медучреждений получат проект договора от НСЗУ на предоставление услуг в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
По этому пакету пациент (взрослый или ребенок) может получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь. В частности, семейный врач, педиатр или терапевт может провести оценку психического состояния и оказать медицинскую помощь пациентам.
Отмечается, что все врачи, оказывающие услуги внутри этого пакета, прошли специальное обучение.
Какие услуги будут бесплатными
Среди услуг, которые медучреждение обязаны предоставлять в 2024 году, есть следующие:
- оценка психического статуса пациента, направленная на выявление психических и неврологических расстройств (ПНР), а также оценка психического статуса детей, направленных на выявление эмоциональных, поведенческих расстройств, насилия
- направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований
- направление пациента к врачу-психиатру
- составление плана ведения и лечения
- предоставление пациенту первой психологической помощи
- мониторинг лечения и контроль за выполнением плана
- обеспечение сопровождения пациента с ПНР
- при отсутствии положительной динамики направления к узким специалистам (психиатру, психологу, психотерапевту, психофизиологу, наркологу и/или неврологу)
- направление пациента в другие больницы для оказания специализированной помощи
- психологическая поддержка членов семьи, законных представителей и лиц, осуществляющих уход за пациентом
- обучение пациента технике самопомощи
К тому же предусмотрена возможность предоставления медпомощи телемедицинскими средствами. После такого обследования обязательно должна быть создана запись о медосмотре.
Важно, что все эти и другие услуги в рамках пакета бесплатны, стоимость услуг оплачивает медучреждениям Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).
Проверить, есть ли ваше медучреждение среди оказывающих, можно по телефону горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.
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