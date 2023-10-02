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Киевлян предупредили об изменениях оплаты проезда в транспорте: что известно

В Киеве изменится система оплаты в транспорте (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве с 4 октября изменится система списывания денег при оплате за проезд банковской картой в общественном транспорте. Эти нововведения затронут как жителей столицы, так и гостей Киева.

Какие изменения будут при оплате за проезд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киев Цифровой в Facebook.

Что изменится в оплате с 4 октября

При оплате проезда банковской картой каждые два платежа будут объединяться. То есть, если вы оплачиваете проезд средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня. Если оплатить проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня - после 21:00.

Важно! Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе - через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

А что говорить контролерам?

При оплате проезда банковской картой вам необходимо будет сказать контролеру последние 4 цифры номера карты. Если вы оплатили проезд через Apple или Google Pay, назовите 4 последних цифр виртуального счета в Wallet.

Если вы оплачиваете проезд QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контроллер просканирует их своим считывающим устройством.

Важно! Записи в Цифровом об использовании билетов и поездок созданы только для вашего удобства и не всегда появляются мгновенно.

Если контролер требует запись в приложении, обращайтесь с жалобой на горячую линию Киевпасстранса: 0 800 504 411.

Ранее мы рассказывали, кто сейчас и как может получить "Карту киевлянина", дающую право на льготы.

А также мы писали о том, кто имеет право ездить бесплатно или со льготами на пригородных электричках.

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