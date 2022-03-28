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В Україні з'явився новий сервіс, який допоможе рятувати життя

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 11:45
В Україні з'явився новий сервіс, який допоможе рятувати життя Фото: В Україні з'явився новий сервіс, який допоможе рятувати життя (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися для здачі крові.

Як стати донором, розповіли в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Такий сервіс запущений медичною системою Helsi та платформою donor.ua

Він створений для зручності охочих стати донором крові, аби допомагати пораненим українцям у війні з Росією.

Як стати учасником

Щоб допомогти або долучитися до такої необхідної ініціативи, необхідно заповнити анкету на сайті helsi.me

Далі ви отримаєте повідомлення

Якщо у вашій області буде необхідність у донорах відповідної групи крові, вам надішлють повідомлення з контактами центрів крові.

Ваші дані про групу крові та резус-фактор обробляються алгоритмом у системі Helsi та не передаватимуться медпрацівникам.

Як підготуватися до здачі крові

  • Намагайтесь регулярно та збалансовано харчуватися, побільше пийте
  • Відмовтеся від уживання алкоголю за 48 годин до процедури
  • Утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури
  • Обов'язково виспіться та відпочиньте

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