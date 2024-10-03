Совсем как Жади. Повзрослевшую Хадижу из сериала "Клон" не узнать (фото)

Более 20 лет назад на бразильские телеэкраны вышел сериал "Клон", который быстро завоевал популярность и в других странах. В главных ролях снялись уже известные актрисы Вера Фишер и Джованна Антонелли, а Карла Диас, сыгравшая Хадижу - дочь героини Антонелли, присоединилась к проекту в возрасте всего 11 лет.

Как выглядит сейчас актриса и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

К моменту съемок в "Клоне" Карла Диас уже была опытной актрисой. Свою карьеру она начала в 2,5 года, снимаясь в рекламе, в чем ей помог режиссер Жайм Монжардин.

На ее счету уже находилось более 80 рекламных роликов, а также участие в крупных проектах. Когда ей предложили роль в Клоне, Диас уже успела сняться в двух фильмах и трех сериалах.

Карла Диас (фото: кадр из сериала "Клон")

Ее дебют состоялся в сериале "Нас было шестеро", за ним последовали фильмы "Любовь бурлит в воздухе" и "Бразильская школа", а также роль в сериале "Девочки".

Особого успеха она добилась благодаря "Семейным узам", где снова работала с Джованной Антонелли.

Сейчас Карле Диас уже 33 года и от образа маленькой девочки не осталось и следа - она превратилась в настоящую красавицу и часто делится своими фотографиями в Instagram.

Поклонники сериала, которые продолжают следить за жизнью его главных актеров, заметили, насколько сильно Карла стала похожей на свою экранную маму Жади.

Карла Диас (фото: instagram.com/carladiaz)

Что касается личной жизни актрисы, на данный момент она не состоит в отношениях. В 2022 году Диас была помолвлена с депутатом и зоозащитником Фелипе Бекари. Однако незадолго до свадьбы пара разошлась.

Оказалось, что помолвка была разорвана из-за скандального обвинения в адрес Фелипе. Зоозащитника заподозрили в растрате средств, пожертвованных на помощь животным.

Предположительно, политик мог купить на эти деньги кольцо для Карлы, а также оплатить ими роскошную поездку. Полиция занята расследованием дела.

Карла Диас с бывшим (фото: instagram.com/carladiaz)