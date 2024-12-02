Как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса: этот портрет не похож ни на один из известных

Художник Мигель Анхель Оманья Рохас из Мексики реконструировал лицо Девы Марии Гваделупской, матери Иисуса, в подростковом возрасте. И этот портрет совсем не похож на те, которые были известны ранее.

Как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса и какие технологии использовал художник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Новый портрет Девы Марии был создан с помощью искусственного интеллекта, но использовались реальные данные - рисунок женщины на ткани, которую носил святой Хуан в Мексике более 700 лет назад.

Технология потратила недели на анализ изображения Марии, изучая каждый компонент, чтобы динамически захватить жесты и выражения.

Новый портрет, по словам художника, позволяет миру наконец-то увидеть, как выглядела самая известная женщина в реальной жизни.

Хотя Мария происходила с Ближнего Востока, культуры изменили ее внешний вид, чтобы соответствовать местному населению. Поэтому Мария Гваделупская изображена с сочетанием коренного и европейского наследия.

Реконструкция лица Девы Марии (скриншот)

Технологии художника определили ключевые особенности, такие как структура лица, тон кожи и выражение Марии, чтобы воспроизвести реалистичные фотографии.

Далее была использована предварительно подготовленная модель, как обученные на больших человеческих лицах и наборах данных о теле, чтобы "перевести" абстрактные или стилизованные черты в реалистичные.

Кроме того, была использована база данных реальных человеческих черт для ИИ, чтобы найти совпадения с Марией Гваделупской, которые затем синтезировались в реалистическое изображение.

И в завершение - были добавлены реалистичные текстуры кожи и волос Марии, что придало ей "живости".

Реконструкция лица Девы Марии (скриншот)

Итоговый портрет показал Деву Марию юной, до рождения Иисуса - с длинными черными волосами, карими глазами и смуглым цветом кожи.

Автор картины уверен, что это самое точное воспроизведение Марии на основе современных технологий. Однако его реконструкция вызвала споры - из-за слишком "европейского" облика женщины.

Оманья Рохас на критику не обращает внимания и утверждает, что его работа символизирует справедливость и объединение разных культур.