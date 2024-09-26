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Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Четверг 26 сентября 2024 13:59
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Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов Маникюр с аурой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и выделяться из серой массы. И если вам надоели однотонный маникюр или всем известные дизайны, попробуйте поэкспериментировать с трендовым маникюром с аурой.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об этом нейл-арте, который сейчас на пике популярности.

Ногти с аурой или, как их еще называют, аura nails, airbrush стали популярными в соцсетях TikTok и Instagram около года назад. На создание такого дизайна мастеров маникюра вдохновила аура - разноцветное электромагнитное поле, которое окружает тело человека и может описывать его энергию.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Ногти с аурой (фото: instagram.com/overglowedit)

Чтобы добиться такого эффекта, на ногтях делают рисунок в виде ярких кругов с плавным переходом цвета (градиент). Таким образом этот дизайн наполнен глубоким смыслом и выглядит очень стильно и загадочно.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Аура-маникюр (фото: instagram.com/nailedbyyans)

Как сделать аура-маникюр? Самый простой вариант: наносим базовый цвет на ногти, просушиваем. Затем добавляем цветную точку в центре, растушевываем ее спонжем или кистью – чтобы создать супермягкий эффект растушевки. Просушиваем, потом снова наносим еще одну точку в центр предыдущего пятна, чтобы усилить оттенок.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Необычный и стильный дизайн (фото: instagram.com/myshell.nails)

На длинных ногтях можно сделать красивый дизайн с аурой в синем оттенке. Покрываем ногти насыщенным васильковым цветом, а в центре ставим точку белым лаком и растушевываем ее.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Маникюр с аурой (фото: instagram.com/baseandboon)

Также можно поэкспериментировать с оттенками розового и фиолетового в одном маникюре.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайновКак выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Варианты с похожими оттенками (фото: instagram.com/clararosanails, instagram.com/amiranailstudio)

Также можно сделать на каждом ногте несколько градиентных переходов и соответственно аур разного цвета. Дополнить такой дизайн можно хромированными элементами. Такой нейл-арт точно выделит вас из толпы.

Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Стильный маникюр (фото: instagram.com/sugamama_nailz)

Ранее мы рассказали про топ-5 цветов маникюра, которые будут на пике популярности осенью.

Также возьмите себе на заметку 8 идей фиолетового французского маникюра.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-индустрии и студий: overglowedit, nailedbyyans, myshell.nails, baseandboon, clararosanails, amiranailstudio, sugamama_nailz.

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