Как выглядит трендовый маникюр с аурой: идеи стильных дизайнов

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и выделяться из серой массы. И если вам надоели однотонный маникюр или всем известные дизайны, попробуйте поэкспериментировать с трендовым маникюром с аурой.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об этом нейл-арте, который сейчас на пике популярности.

Ногти с аурой или, как их еще называют, аura nails, airbrush стали популярными в соцсетях TikTok и Instagram около года назад. На создание такого дизайна мастеров маникюра вдохновила аура - разноцветное электромагнитное поле, которое окружает тело человека и может описывать его энергию.

Ногти с аурой (фото: instagram.com/overglowedit)

Чтобы добиться такого эффекта, на ногтях делают рисунок в виде ярких кругов с плавным переходом цвета (градиент). Таким образом этот дизайн наполнен глубоким смыслом и выглядит очень стильно и загадочно.

Аура-маникюр (фото: instagram.com/nailedbyyans)

Как сделать аура-маникюр? Самый простой вариант: наносим базовый цвет на ногти, просушиваем. Затем добавляем цветную точку в центре, растушевываем ее спонжем или кистью – чтобы создать супермягкий эффект растушевки. Просушиваем, потом снова наносим еще одну точку в центр предыдущего пятна, чтобы усилить оттенок.

Необычный и стильный дизайн (фото: instagram.com/myshell.nails)

На длинных ногтях можно сделать красивый дизайн с аурой в синем оттенке. Покрываем ногти насыщенным васильковым цветом, а в центре ставим точку белым лаком и растушевываем ее.

Маникюр с аурой (фото: instagram.com/baseandboon)

Также можно поэкспериментировать с оттенками розового и фиолетового в одном маникюре.

Варианты с похожими оттенками (фото: instagram.com/clararosanails, instagram.com/amiranailstudio)

Также можно сделать на каждом ногте несколько градиентных переходов и соответственно аур разного цвета. Дополнить такой дизайн можно хромированными элементами. Такой нейл-арт точно выделит вас из толпы.

Стильный маникюр (фото: instagram.com/sugamama_nailz)