Как выглядит могила Виталия Билоножко: жена певца показала фото

В четверг, 9 января, исполнился год со дня смерти народного артиста Украины Виталия Билоножко. Его вдова, певица Светлана Билоножко, посетила могилу мужа на Байковом кладбище. Соответствующей фотографией она поделилась в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook исполнительницы.

Светлана, едва сдерживая эмоции, обратилась к покойному мужу, отметив, что в день годовщины его смерти на кладбище собрались все родные и близкие.

Место захоронения Виталия Билоножко украшено многочисленными елочными ветвями, а в вазах стоят красочные букеты цветов. Однако пока памятник на могиле звезды еще не установлен.

Как выглядит могила Виталия Билоножко (фото: facebook.com / Светлана Билоножко)

На опубликованных фотографиях видно, что вместо памятника стоит деревянный крест, рядом с которым размещена большая фотография народного артиста.

"Сегодня были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Затем собрались на поминальный обед. Какие же все таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", - написала звезда.

Как выглядит могила Виталия Билоножко (фото: facebook.com / Светлана Билоножко)

Билоножко также поделилась видео, на котором видно, как она кладет на могилу мужа большой букет розовых роз. Со слезами в глазах она обратилась к покойному артисту: "Покойся. А мы тебя любим и всегда будем любить".

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Напомним, Виталий Билоножко умер 9 января 2024 года в одной из больниц Киева. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Прощание с артистом состоялось 12 января в Национальной филармонии Украины, после чего его похоронили на Байковом кладбище.